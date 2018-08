Endnu et bevis på Danmark som musikalsk supermagt

Smag kan efter sigende diskuteres. Forskellen på godt og skidt er til gengæld objektiv.

Åbningen på DR SymfoniOrkestrets nye sæson torsdag aften var helt objektivt en himmel fra ende til anden.

Hvad enten man selv havde adgang til arrangementet eller ej, kan hele herligheden inden længe ses og høres på DR K - hvilket ligner et must for enhver musikelsker. Så hvad kan man se frem til?

For eksempel den danske premiere på Bent Sørensens stemningsfulde »Evening Land« fra sidste år. Værket er blevet til på bestilling af New York Philharmonic og gjorde de amerikanske kritikere til lykkelige mennesker.

Musikken begynder næsten uhørligt i én eneste violin, bliver stadig mere hektisk til det indædte og ender så tyst igen. Den danske komponist har altid arbejdet med anelserne og antydninger og bliver utrolig nok mere sikker i sin stil for hvert eneste værk.

Hvis du kun skal høre ét stykke avantgarde i år, så lad det være hans »Evening Land« - og kom ud på den anden side med rensede øren og hovdet fuld af billeder uden navn.

Guld på fladskærmen

Nogle lyttere vil også se Mozarts klaverkoncert nummer 20 som guld på fladskærmen.

Både fordi værket selv er et af verdens mest vellykkede stykker klassisk overhovedet - på underfladen et drama om den evige konflift mellem enspænder og kollektiv, på overfladen let og lyst og lige til en afslappet stund. Og fordi østrigske Rudolf Buchbinder i den halvhøje alder af 71 år ikke mistet noget som helst af sin florlette fingernemhed og gribende blidhed i det musikalske.

Det bedste kommer endda til sidst. Eller i hvert fald det mest overraskende - hvilket salens hær af kompetente lyttere sagde tak for med stående ovationer:

Carl Nielsens symfoni nummer fire fra 1916 med Fabio Luisi på dirigentpodiet. Ikke så få elskere af den danske komponist har længe foretrukket danske dirigenter til sådan et værk. Vi har foretrukket det lidt skrumplede, lyden af kartofler ned ad trappen, hele fornemmelsen af en musik på bedste beskub.

Men når Fabio Luisi først tager fat... Den elegante italiener sætter gigantiske flader af klare farver i sving. Næsten så man sidder med Titanics kollision med isbjerget fire år før i tankerne.

En anden kan sagtens sidde nede på rækkerne og blive lidt bange: Åh, nej! Vil den gode Carl nu overleve den slags! Og svaret viser sig som ja, hans musik kan i den grad tåle det. Dygtige dirigenters og engagerede virtuosers livtag med danske toner viser faktisk Danmark som en musikalsk supermagt.

Tænd for sæsonåbningen på TV inden længe. Og und dig selv en billet til den blå koncertkasse på Amager inden længe.