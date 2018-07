»Eminems musik er en slags terapi for mig«

Både krykker, lyssværd og massevis af flag på stænger blev løftet i jubel, da den amerikanske rapper Eminem for første gang gæstede Danmark. Det skete med en koncert onsdag aften på Roskilde Festival, og hvis der har været en fællesnævner for festivalgængerne i år, har det været Eminem. Endagsbilleterne til den dag, han optrådte blev lynhurtigt udsolgt, og lyttede man til, hvad folk snakkede om onsdag, dukkede Eminem op i de fleste samtaler.

Allerede klokken 17 var det blevet afgjort, hvem der skulle stå allerforrest, i pitten. Roskilde Festival havde nemlig indført et nyt system, hvor man efter først-til-mølle-princippet kunne få et af de 3.000 armbånd, der gav adgang til pitten. Det betød, at flere tusind mennesker stod klar for at løbe ind på musikpladsen, der officielt åbnede klokken 17 onsdag. Flere var iført Eminem-t-shirts, og der blev i kor messet »Eminem. Eminem,« mens de ventede på tilladelse til at komme ind. Tilladelsen kom dog aldrig, for nogle minutter inden den officielle åbning, satte folkemængden i løb, brød igennem til pladsen og spurtede i retning af det sted, hvor de kunne få armbånd til pitten.

En af dem var 27-årige Rasmus Nygreen. Han havde siddet fire timer i kø for at komme ind på musikpladsen, men var 10 meter fra at få udleveret et armbånd, da festivalen meddelte, at ikke flere ville få adgang til pitten. Han har lyttet til Eminem, siden han var 13 år, og havde billet til den koncert, som Eminem skulle have givet i Danmark i 2005, men som blev aflyst.

»Jeg husker det desværre, som var det i går. Men nu kan jeg opleve ham sammen med en af mine gode venner, og det er meget specielt,« sagde Rasmus Nygren, der sammen med en af sine venner havde sat sig i en stadigt voksende kø i nærheden af pitten i det håb om, at de måske blev lukket ind alligevel. Han var iført en Eminem t-shirt og havde en Eminem-sølvkæde i hånden. For ham har Eminem haft stor betydning.

»Jeg har brugt ham som en slags lykkeamulet, hvis jeg skulle til for eksempel eksamen. Så har jeg hørt »Lose Yourself«, der handler om, at man har en chance for at gøre det godt og forandre ting. Når jeg har lavet fejl, har jeg tit tænkt på den sang. Og når jeg har været bange for at gøre noget, har jeg lyttet mig til »I'm not afraid.« Man kan sige hans musik er en slags terapi for mig.«

En time inden Eminem gik på scenen, var det, som om Orange Scene havde fået en magnetisk effekt. Folkmasserne strømmede til fra alle retninger, forbi madboder og barer, for at komme hen foran scenen, og tætheden mellem menneskerne tydede på, at det kun var de allerværst tømmermænds- og hedeslagsramte, der var blevet på campingpladsen. Resten stimlede sammen foran Orange Scene. Her var folk i alle ældre. Folk, der endnu ikke var født, da Eminem havde sit første hit i 1999. Folk, der var teenagere i Eminems storhedstid i starten af 2000erne og dermed oplevede en vis nostalgi tilknyttet hans musik. Og de ældre generationer, der var kommet for at høre et stort navn og en god rapper.

Der blev råbt »Ja, tak,« og »Kom nu,« inden Eminem næsten til tiden dukkede op på scenen, mens fyrværkeri blev fyret af bag Orange Scene. »Hey Danmark,« sagde Eminem og tilføjede på dansk: »Hvad så? Hvad sker der?« Og så gik han i gang med at fyre op for folkemængden fra den forreste pit og ned til dem, der stod bagerst, for dem glemte han ikke. Han bad dem råbe, så de kunne vise, at de var der.