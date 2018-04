Eks-topmodel vidner mod Cosby om påstået voldtægt i 1982

Norristown. Den tidligere supermodel og tv-personlighed Janice Dickinson vidnede torsdag i en meget omtalt sag mod skuespilleren og komikeren Bill Cosby ved retten i Norristown i Pennsylvania.

Janice Dickinson er en blandt flere kvinder, der anklager Cosby for at have bedøvet og efterfølgende voldtaget dem.

Torsdag fortalte Dickinson nævningene i sagen, at Cosby lugtede af cigar og espresso, da han lagde sig oven på hende på sit hotelværelse i Lake Tahoe, Nevada, den dag tilbage i 1982.

Forinden havde den folkekære skuespiller angiveligt givet hende en pille, som han hævdede ville lindre hendes menstruationssmerter. Men i stedet gjorde den hende ude af stand til at standse overgrebet.

- Jeg gik ikke med til dette. Her var "hele Amerikas far" oven på mig. En gift mand og far til fem børn oven på mig.

- Jeg tænkte, hvor forkert det var. Hvor enormt forkert det var, siger den i dag 63-årige Dickinson.

Hun fortæller videre, at hun den næste morgen vågnede med vaginal smerte og sæd mellem benene.

Da hun konfronterede Cosby, så han på hende, "som om jeg var skør", fortæller hun i retten.

- Jeg havde lyst til at slå ham. Jeg havde lyst til at slå ham lige i ansigtet, siger Janice Dickinson, der var 27 år på det påståede gerningstidspunkt.

Dickinsons advokat har tidligere fortalt, at grunden, til at den tidligere model først står frem så mange år senere, er, at hun har været bange for at blive stemplet som "en billig tøs" grundet et tidligere stofmisbrug og andre problemer.

Hovedsagsøgeren i sagen mod Bill Cosby, Andrea Constand, ventes at skulle vidne fredag.

Hun anklager ham for at have bedøvet og efterfølgende begået et seksuelt overgreb mod hende i 2004.

Egentlig skulle der være faldet dom i sagen mod Cosby i juni sidste år. Men nævningene kunne ikke blive enige efter at have voteret i 52 timer. Derfor går sagen nu om.

I alt har omkring 60 kvinder anklaget den 80-årige Cosby for at have udsat dem for seksuelle overgreb.

Mange af sagerne er dog juridisk forældet, og sagen i Pennsylvania er derfor den eneste, som indtil videre har ført til en strafferetlig behandling.

Cosby har gennem hele det lange forløb fastholdt, at kvinderne frivilligt havde sex med ham.

/ritzau/AP