Efterårets ni bedste oplevelser i DR Koncerthuset

1. og 3. november: Koncerten, der ikke kan gå galt.

Man får »Le sacre du printemps« af Igor Stravinsky - et af historiens mest udfordrende værker for orkestret. Man får Debussys lige så skelsættende »Forspil til en fauns eftermiddag« og finnen Jean Sibelius' lidt traditionelle og samtidig så skønne violinkoncert. Og man får så spændende navne som den stadig mere internationale Thomas Søndergård på dirigentpodiet og den dybt karismatiske Janine Jansen fra Holland som solist.

11. oktober: Imperiet, hvor Solen aldrig gik ned

Lise Davidsen er lige så stille blevet en af klodens mest efterspurgte operasangere. Hør den norske sopran i Richard Strauss' udødelige »Vier letzte Lieder« - skabt lige efter Anden Verdenskrig i en dyb længsel efter verden af i går. Og hør russiske Vasily Petrenko dirigere briten Edward Elgars underskønne symfoni nummer ét med den uforglemmelige klang af imperiet, hvor Solen aldrig gik ned.

6. og 7. december: Alt er med vilje

Herbert Blomstedt må være verdens ældste dirigent: Den elskelige svensker er blevet hele 91 år efterhånden! Manden kører ikke desto mindre et stramt program med koncerter over hele verden og optræder i sit elskede København hver eneste sæson. Hør ham torsdag den 6. og fredag den 7. december i Brahms' første symfoni og første klaverkoncert med tyske Martin Helmchen som solist. Arrangementerne ejer altid en utrolig velgørende fornemmelse af fasthed og vilje - en fornemmelse af musik helt uden ligegyldige øjeblikke.

20., 21. og 22. december: "O Fortuna!"

Folk heiler under premieren i 1937. Nazisternes dagblad jubler over den »klare, stormfulde og alligevel så disciplinerede musik«. Carl Orffs berømte »Carmina Burana« bygger på tekster fra 12. århundrede og fortæller om alt fra det glade liv på kroen til jomfruers deflorering. Værket står i dag som et af det 20. århundredes mest elskede stykker og spilles hele tre gange med Fabio Luisi på dirigentpodiet og sangere fra DR KoncertKoret og Københavns Drengekor.

2. oktober:

Hvis navnet Jakub Hruša virker bekendt, så ja: Tjekken skulle have været chefdirigent for Det Kongelige Kapel - men droppede tanken i forbindelse med operachefen Keith Warners tidlige farvel. Den dejligt beskedne type er siden blevet chef for Bamberger Symphoniker i Bayern og kan nu opleves i Brahms' høstlige symfoni nummer to og landmanden Bohuslav Martinůs violinkoncert med tyskeren Frank Peter Zimmermann som solist.

7. september

Solist med egen lastvogn

Hun spiller en af landets skønneste tværfløjter. Hun har så samtidig eget transportfirma med en af landets største lastvogne! Ulla Miilmann er solist i Mozarts koncert for fløjte og harpe med orkestrets egen Zachary Hatcher ved sin side. Programmet dirigeres af populære Juanjo Mena og byder også på en symfoni af Haydn og Mozarts fantastiske nummer 40 - på én gang verdens sidste stykke Sturm und Drang og første romantiske symfoni.

13. og 15. september: Mørke og lys

Selv store kendere af Dmitri Sjostakovitj har ikke nødvendigvis mange erfaringer med hans ottende symfoni fra 1943. Man spiller i hvert fald det dystre opgør med sovjetkommunismen og ekko af Anden Verdenskrigs rædsler relativt sjældent. Tag ud til DR Koncerthuset og hør værket med den dygtige Alexander Vedernikov som dirigent - og hør samtidig russeren Kirill Gerstein bryde de mørke skyer i Beethovens tredje klaverkoncert.

8. og 9. november: Brahms med en ægte bodybuilder

Christoph Eschenbach! Berlingskes musikredaktør traf ham tilfældigt i en lufthavn for nylig og havde en fest. Men den tyske dirigent har også et ry som afsindig kedelig og som lidt af en besværlig type. Døm selv ved arrangementerne 8. og 9. november med to mammutværker af Brahms på programmet og bodybuilderen Tzimon Barto som klaversolist - og ja, De læste rigtigt.

13. november: Liv og død

De arbejder til daglig i klodens bedste koncertsal overhovedet, Concertgebouw i Amsterdam.

Hvordan vil musikerne lyde i DR Koncerthuset? Koninklijk Concertgebouworkest kommer på besøg 13. november og har myreflittige Yefim Bronfman med som solist. Aftnen byder på Beethovens fjerde klaverkoncert med alle de tågede landskaber og Richard Strauss' gigantiske »Tod und Verklärung« - et musikalsk portræt af begivenhederne i vores dødsøjeblik.