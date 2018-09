Efter danse-exit: Jeg har smidt nogle hæmninger

København. Det tredje program i denne sæson af underholdningsshowet "Vild med dans" blev endestationen for tv-værten Adam Duvå Hall og hans professionelle dansepartner, Mie Moltke.

Efter en omdans mod sangerinden Emmelie de Forest og hendes dansepartner, Frederik Nonnemann, måtte tv-værten tage afsked med dansegulvet og konkurrenterne.

- Det er pisseærgerligt. Jeg havde taget nogle uger til uden at blinke. Det har virkelig været en kæmpe fornøjelse. Vi har virkelig puklet, og det bliver mærkeligt at vågne op i morgen, sagde Adam Duvå Hall umiddelbart efter afgørelsen.

Han dansede fredag en tango til nummeret "Music of the Night" fra musicalen "The Phantom of the Opera", og dommerne belønnede hans indsats med 16 point.

Dermed placerede han sig i dommernes midterfelt, men det var bare ikke nok, erkendte han efterfølgende.

- Det er så uforudsigeligt. Vi kan stå her og være vildt kede af det, og nu er der nogle andre, som kan være vildt glade, og det er fuldt fortjent.

- Det bliver hurtigt et sportsinterview det her. Bolden var rund, græsset var grønt, og dommeren havde lort i fløjten. Jeg har ikke nogen forklaring, lød det fra Adam Duvå Hall.

Hans dansepartner var hurtig klar med ros til tv-værten.

- Jeg synes, du gjorde det godt, og jeg er vildt stolt. Det her show er det vildeste. Det er så uforudsigeligt, folk er så gode, og det er så lige, forklarede Mie Moltke.

Og dansen har fået tag i 43-årige Adam Duvå Hall.

- Jeg har smidt nogle hæmninger og begrænsninger og lært en hel masse af Mie. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg kan overføre til dansegulvet klokken halv tre til en fest, men jeg kommer til at savne det og de andre deltagere. Det har været så sjovt at være med, og jeg synes også, jeg har givet den en skalle, sagde han.

Der er nu ti par tilbage i "Vild med dans".

Programmet bliver sendt fredag aften klokken 20.00 på TV2. I år er det den 15. sæson af "Vild med dans", der ruller over skærmen.

