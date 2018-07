Dyrisk hitmager og Beyonce: Dem vil Roskilde-kunstnerne se på Orange næste år

Roskilde. Roskilde er slut for i år, men når støvet har lagt sig, og bookerne på Danmarks største festival skal til at danne programmet for den ikoniske Orange Scene næste år, skal de både kigge efter ældre bands, der kunne tage en tur mere i manegen, og efter nye hitkometer her hjemme fra.

Sådan lyder det fra nogle af de danske stjerner, der i år har spillet på festivalen.

Læs deres drømmebookinger til Orange Scene her:

Benjamin Hav, Benal: Jeg kunne godt tænke mig at se Alex Vargas på en sen tid. Jeg så min første Alex Vargas-koncert for et par uger siden, og den mand er jo bare et dyr. Der er så fed energi, og han er så vild.

Simon Kvamm, Nephew: Beyonce. Jeg har aldrig set hende, og kunne godt tænke mig det. Det er så højt niveau, som det kan blive. Hun kan det hele, har jeg indtrykket af. Et andet bud kunne være et gendannet Oasis. Det kunne være fedt, hvis de kunne finde ud af det, siger han.

Marie Højlund, Nephew: Jeg siger også Beyonce. Hun har noget meget dragende og mystisk, som de færreste stjerner, der er så store, har. Også i sin musik. Den er meget eksperimenterende.

Saveus: Et gendannet Kashmir. Billedkunsttimen er slut, Kasper Eistrup. Det kunne også være Daft Punk, men det er ret usandsynligt, for de spiller jo aldrig.

Alex Vargas: Jeg vil gerne se Outkast. Jeg har aldrig set dem live, og jeg vil gerne se dem, hvis de lover at spille hele albummet "Speakerboxxx / The Love Below".

The Minds of 99: Et genforenet Oasis. Mest på grund af alt det der banter mellem de to. Det ville være med skarpe albuer, og det er det, man vil se. Men vi har set dem på Orange i 2009.

Roskilde Festival blev i år afholdt for 48. gang.

/ritzau/