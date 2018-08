DRs nye musikkonkurrence »Live!« har plads til begejstring - men ikke til musikken

Hvad skaber et godt live-band, spørger værten Kristian Gintberg i DRs nye musikkonkurrence »Live! - Danmarks nye liveartist«, og programdommer Sanne Salomonsen svarer, at det gør »kærligheden til musikken og til publikum«.

Hvis det er tilfældet, og det er det jo unægteligt, så undrer det, at den kærlighed i »Live!« partout skal presses ud som tubetandpasta i 30 sekunders bidder.

Alt har en ende, og selvom man var begyndt at tvivle, hvad angår »X Factor«, DR 1s store slagnummer i underholdningsafdelingen, så var der fredag aften premiere på dette programs afløser.

Det nyudviklede programformat hedder »LIVE!«, og er ifølge DRs egen hype et forsøg på at give danskerne »en forståelse for, hvad livemusik egentlig er«. Den pædagogiske bestræbelse er selvsagt iklædt konkurrencens rammer, da det er mange år siden, at man i DRs programmer har kunnet nyde levende musik fra studiet for musikkens egen skyld.

De optrædende er samme type håbefulde og overstimulerede unge som i »X Factor«. De har hjemmebryggede navne som Sdekay og Cailye og optræder med egne numre eller karaoke-lignende imitationer af kendte stjerner.

De to dommere Sanne Salomonsen og Lina Rafn har fået tøjlerne i »Live!«, og selvom man savner duellerne mellem X Factor-dommerne Blachman og Remee, klarer de to rocktøser det godt. Der er ikke meget, de ikke har set gennem årene, og de giver det videre med et både kærligt og kritisk øje - og en sprudlende begejstring, der kommer fra hjertet.

Det eneste, de ikke kritiserer, er selve konkurrenceformatet, der forudsætter, at alle optrædener kun må vare 30 sekunder. Det kan selvsagt begrundes med, at det giver plads til flere deltagere, men i stort set alle tilfælde bliver musikken forceret og stakåndet.

Her savner man virkelig det storladne udtræk, som X Factors deltagere fik lov til at levere.

I »Live!« lyder numrene mere som reklame-jingles end sange. Desværre er showets flow prioriteret over selve musikken, hvor meget DR end postulerer, at det er den, der er omdrejningspunktet.

