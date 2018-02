DRs bestyrelsesformand: Vi kan godt spare

DR kan godt spare godt 10 procent af budgettet, siger DRs bestyrelsesformand Michael Christiansen til dagbladet Politiken. Det er et niveau, der er både rimeligt og realistisk.

»Det er sådan i størrelsesordenen af, hvad andre kulturinstitutioner må spare i disse år. Hvis man over 4 til 5 år skal spare 10 til 12 procent, så er det jo, hvad Nationalmuseet og Det Kongelige Teater skal spare. Det er da i orden, hvis man synes, vi skal i samme bås som andre kulturinstitutioner. Vi er jo en kulturinstitution. 2 procent om året er noget, som alle statslige institutioner i øjeblikket skal spare. Vi har været fritaget indtil nu, og hvis man synes, at det bør vi ikke være, så vil jeg være den første til at sige, det kan jeg godt have en vis forståelse for« siger Michael Christiansen i et interview med Politiken.

Kulturminister Mette Bock (LA) er i øjeblikket i gang med at udarbejde regeringens udspil til et nyt medieforlig. Det er for længst annonceret, at det kommer til at indeholde besparelser for DR, men størrelsesordenen er stadig ukendt. Dansk Folkeparti har længe krævet besparelser på 25 procent af DRs budget, mens en besparelse på netop 12,5 procent har været nævnt som et realistisk niveau.

Mette Bock vil ikke melde regeringens bud ud endnu, men kalder Michael Christiansens udtalelser for »ansvarlige«. »DR skal være et smallere mediefyrtårn end i dag. Det har hele tiden været planen, og jeg ser det som et udtryk for en ansvarlig tilgang til tingene, at bestyrelsen nu indstiller sig på, at der skal spares«, siger Mette Bock til Politiken.

Da DF første gang meldte ud om sine krav til besparelser i DR, var det anderledes advarende udtalelser, der kom fra Michael Christiansen, der talte om, at nedskæringer ville gå ud over DR som en garant for den demokratiske debat og svække sammenhængskraften i samfundet. Nu har Michael Christiansen så skiftet signaler, men han gør stadig opmærksom på, at en 25 procents besparelse reelt ville fjerne en tredjedel af DRs budget, på grund af de gældsposter DR betaler af på og ikke kan beskære.

Også DRs genraldirektør Maria Rørbye Rønn har advaret mod voldsomme konsekvenser af besparelser på DR. Efter en rapport om DRs økonomi skrev hun i et indlæg på DR.dk, at man trods besparelser på administrationen ville være nødt til at lukke en lang række programmer: »Men selv efter at have gjort dette, ville man – ud over DR3, P3, DR Ultra og P7 Mix – skulle lukke eksempelvis P4, DR K og DR Ramasjang, inklusive alt indhold på disse kanaler, for at nå en besparelse på 25 procent«, skrev Maria Rørbye Rønn.

Kulturministeren har meldt ud, at regeringens medieudspil kommer efter vinterferien. Udover DFs 25 procents-krav har Alternativet spillet ud med at man ønsker et styrket DR, mens Socialdemokratiet ikke har ønsket at melde konkret ud om partiets indgang, men dog ikke længere afviser besparelser på DR.