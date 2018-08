Dragqueens kæmper for forandring i Libanon: »Det er sådan, begyndelsen på en revolution ser ud«

Elias’ hænder ryster. Han har aldrig gjort det her før. Han har haft kjolen på, selvfølgelig, gået i stiletterne, øvet sig på sangene, men denne aften i november er første gang, han bevæger sig ud i offentligheden som Melanie Coxx, hans drag-alter ego, en frygtløs dronning.

Han er her for at stille op i Libanons første »mini-ball«; en slags konkurrence, hvor deltagere – dragqueens, kvinder, transkønnede og typisk homoseksuelle mænd – kommer i parykker, store kjoler, høje hæle og korsetter for at konkurrere i, hvem der har det bedste outfit på, er bedst til at mime sange, danse eller fortælle vittigheder.

Ballet foregår på en af Beiruts få, uofficielle homobarer, og der er allerede fyldt med mennesker både i og ude af drag, da Elias træder ind på den catwalklignende indgang til baren. Han vakler lidt i hælene og tager en dyb indånding, inden han går ind.

For Robin Hoes er det første bal i Libanon også hans første gang i drag. Da han ankommer til baren, er han nervøs.

Det er kutyme, at man som homoseksuel holder lav profil med sin seksuelle orientering i Libanon. Og det er derfor også de færreste, der som 23-årige Elias i aften vælger høje hæle til outfittet, når de går ud. Det er stadig teknisk set ulovligt at være homoseksuel.

Men i Beirut er en scene af homoseksuelle mænd, kvinder og transkønnede drag-performere begyndt at røre på sig. Og de råber på opmærksomhed:

»Jeg håber, jeg kan blive en, folk kender. Eller jeg tror, at alle gerne vil kendes,« siger Elias, der dog for sin egen sikkerheds skyld foretrækker, at Berlingske ikke bruger hans efternavn:

»Men jeg vil have, at Melanie bliver kendt. Jeg vil have, at alle snakker om hende.«

Ballroom-kulturen Ballroom-kulturen stammer fra undergrundsfester i det afroamerikanske og latinamerikanske homomiljø i Harlem, New York. Miljøet er blandt andet skildret i dokumentarfilmen »Paris is Burning« fra 1990. En film, der har kultstatus i homomiljøet i dag. Den viser, hvordan udsatte i Harlem undslipper den diskrimination, de møder i hverdagen, for på enkelte aftener at udgive sig for at være andre: Mænd bliver til kvinder, fattige bliver rige, og transkønnede får lov til at være sig selv. RuPaul’s Drag Race, et realityshow, der siden 2009 har ladet dragqueens dyste mod hinanden i mime-, catwalk-, danse-, og comedy-udfordringer, har spredt ballroom-kulturen til resten af verden. Det har også sat gang i en pulserende drag-scene i Beirut. For bare tre år siden eksisterede drag-miljøet knap nok. I dag kan man finde shows hver weekend. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Det er ikke risikofrit at være dragqueen eller homoseksuel i et land som Libanon. Her har 18 officielt anerkendte religiøse sekter hjemme – hvoraf den klare størstedel er imod homoseksualitet – og den shiamuslimske paramilitære bevægelse ved navn Hizbollah sidder i regeringen.

Der dukker med jævne mellemrum sager frem i pressen om tortur af bøsser, lesbiske, biseksuelle og transkønnede i landets fængsler. Og homobarer bliver stadig lukket ned ved politirazziaer, hvis der lækkes billeder derfra af mænd, der kysser mænd, eller kvinder, der kysser kvinder.

I Libanons straffelov, artikel 534, lyder det, at alle seksuelle relationer, der »strider imod naturens love«, er strafbare med op til et års fængsel. Men Libanon er alligevel et af de arabiske lande i Mellemøsten, der er tættest på at afkriminalisere homoseksualitet, takket være tårevis af aktivisme på græsrodsniveau.

»Libanon er på en eller anden måde længere fremme end resten af regionen,« siger Ameen Rhayem, der som transkønnet selv arbejder med trans- og homorettigheder for organisationen Arab Foundation for Freedoms and Equality i Libanon.

I de seneste par år har flere dommere i Libanons retssale afgjort, at homoseksualitet ikke strider imod artikel 534 i Libanons straffelov, og ved det seneste parlamentsvalg skrev 100 kandidater under på, at de ville afkriminalisere homoseksualitet helt og aldeles.

»Vi har det meget bedre nu, end vi havde for ti år siden. Men jeg siger altid til dem, jeg kender, at de stadig skal passe på. Det kan godt være, at vi har det bedre end andre steder. Men vi har det stadig ikke godt,« siger Ameen Rhayem til Berlingske.

Marwan hjælper Elias før hvert show. Selv om Elias er den eneste af dem, der laver drag, går de begge meget op i det. For dem er drag lige dele kunst, politisk statement og mode.

Til ballet har Elias taget en stor, sort tylkjole på. Den slæber langs jorden bag ham, og hans kæreste Marwan må hele tiden gå tre skridt efter ham og sørge for, at ingen træder på den. Hans mor Valerie er også med og har sat sig på en bænk lidt derfra:

»Det var mig, der viste ham hans første drag-show, da han var 14 år. Ikke her, selvfølgelig, men på en ferie i Tyrkiet,« nikker hun stolt til en af Elias’ venner, mens hun tager et hårdt sug af cigaretten: »Fordi jeg vidste det. Jeg har altid vidst det.«

Så til helvede med alle andre, tænkte jeg, til helvede med verden. Jeg ville have min søn. Valerie, mor til Elias

Men Valerie har ikke altid været så støttende, som hun virker nu. Da Elias sprang ud som 19-årig, smed hun ham ud hjemmefra.

»Den aften, han fortalte mig det, gik jeg i seng uden at sove. Hvad med vores naboer, tænkte jeg. Hvad kommer folk ikke til at sige? Klokken seks næste morgen skreg jeg, så min mand vågnede af det: »Åh, min gud! Der er sket noget frygteligt! Vores søn er død. Vores søn er død!««

Det følgende år var hårdt. Elias blev sendt til sine bedsteforældre for at bo i flere måneder, inden han fik lov til at komme hjem igen. Valerie var deprimeret.

Hendes familie skiftede mellem at give hende råd til, hvordan hun kunne kurere sin søn og så at bebrejde hende for at have haft dårlig indflydelse på ham.

»Hvis det ikke havde været for dig, var han aldrig blevet sådan,« lød anklagerne ifølge Valerie:

»Lås ham inde, til han kommer over det.«

Valerie, Elias’ mor, følger sin søn til alle show, han laver, og alle show, han skal se. Hun er blevet stamgæst på Beiruts homobarer, og de andre unge mænd kommer og kysser hende på kinden, når hun ankommer.

Efter et år brød hun med flere i sin familie, fortæller hun. Hun valgte Elias.

»En dag slog det mig: Elias spiste godt, han huskede at gå i bad, han sov i en god seng, og han virkede glad. Så til helvede med alle andre, tænkte jeg, til helvede med verden. Jeg ville have min søn.«

I dag, når de andre i nabolaget kommer over til hende for at fortælle, at de har set hendes søn gå i kjole, griner hun og svarer:

»Jeg ved det, ser han ikke fantastisk ud? Du skulle have været der.«

Det tog tid at nå dertil med sin søn, og derfor arbejder Valerie også nu på at starte et terapitilbud for andre forældre, som står i en lignende situation.

Elias og Marwan har været kærester i over tre år. De mødte hinanden, kort efter at Elias sprang ud over for sine forældre og i halvandet år boede Elias hos Marwan. I det seneste års tid er de dog begge flyttet ind hos Elias’ mor igen.

I april 2018 blev der afholdt pride for anden gang nogensinde i Libanon. Året forinden blev arrangementet aflyst efter pres fra konservative religiøse grupperinger i landet. Og også i år blev ugen aflyst efter blot to dages arrangementer.

Et af dem dukkede over 600 mennesker op til. Det var det største drag-bal, der endnu har været i Beirut, knapt fem måneder efter det allerførste, som Elias og hans mor var til i november. I indgangen til klubben blev gæsterne instrueret i at sætte klistermærker over deres kameratelefoner, så intet kunne slippe ud fra aftenens forløb. Over 20 drag queens gik den aften på scenen og optrådte for et ekstatisk publikum, deriblandt Elias.

»Det er sådan, begyndelsen på en revolution ser ud,« skrev en af aftenens deltagere dagen efter på sociale medier.

Men et par timer senere blev arrangøren og forpersonen i Beiruts pride anholdt og varetægtsfængslet ved et andet af pride-ugens arrangementer. Efter et døgn i detentionen blev han løsladt på den betingelse, at han skulle aflyse resten af ugens program.

»Det var et reality check for os alle. Det mindede os om, at vi stadig er ulovlige,« siger Ameen Rhayem, der også optrådte på aftenen.

Libanon er på en eller anden måde længere fremme end resten af regionen. Ameen Rhayem, Arab Foundation for Freedoms and Equality

Anholdelsen illustrerede med tydelighed den sarte grænse, som homoseksuelle, biseksuelle og transkønnede i Libanon stadig konstant må balancere på i kampen for mere frihed. I ugerne efter svirrede rygter om, at det kunne være farligt at bevæge sig ud på byens homobarer; der kunne være hemmeligt politi til stede, lød bekymringen.

»Det er en påmindelse om, at vi alligevel ikke har meget at være stolte af. Jeg er i hvert fald ikke stolt af at være i et homofobisk land, hvor jeg må kæmpe for min ret til at leve, som jeg vil. Vi er stadig bagud. Og vi har stadig meget arbejde foran os,« siger Ameen Rhayem.

Valerie har sat sig på forreste række til ballet, der i november stadig finder sted på en mindre homobar. På midten af dansegulvet er der arrangeret en improviseret catwalk. Et panel bestående af tre dommere har sat et bord over for hende og er klar til at holde point i vejret for de dragqueens, der om lidt skal dyste mod hinanden. Rundt omkring dem har en horde af unge, skrigende mænd og kvinder samlet sig for at knipse af og heppe på deltagerne.

Lady Gaga, Beyoncé og RuPayul blæser ud ad ud vinduerne på Elias’ bil, når han kører. Det er i bilen, han har tid til at øve sig på de sange, han vil optræde med som Melanie Coxxx.

Da det bliver Elias’ tur til at gå ned ad catwalken, river han et stykke tøj af ad gangen.

Først smider han den sorte bomberjakke, som han har udsmykket med guldknapper på ryggen, så de former et højt krucifiks. Bag jakken afsløres hans nøgne bryst, kun tildækket med små krydser af tape over brystvorterne.

Så vender han sig om og river tylnederdelen af og kaster den til det ekstatiske publikum rundt om ham. Nu har han kun et læderkorset på – og en sort blonde-maske, der dækker hele hans ansigt. Han åbner munden og lader en tyk rød farve dryppe ned på brystet, som havde han bidt sine modstandere til blods på de få meter, der er fra catwalkens start til dens slutning. Publikum mister besindelsen, og Melanie bliver erklæret som aftenens vinder.

Da Elias bagefter stiller sig uden for og tænder en cigaret, bliver han overvældet af tårer.

»Jeg troede bare, at det skulle være et show, og så kunne jeg gå hjem. Men det var kæmpestort,« siger han.

