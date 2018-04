DR skruer op for nordiske dramaserier med nyt streaming-samarbejde

Torsdag eftermiddag samles de fem generaldirektører for de nordiske public service-stationer i DR Koncerthuset i København for at lancere et nyt samarbejde, der har fået titlen Nordic12.

Samarbejdet har til formål at styrke kvaliteten af nordiske dramaserier gennem flere samproduktioner, ligesom at det vil betyde, at danskerne i løbet af det kommende år vil få adgang til 12 nyproducerede nordiske dramaer.

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

»Vi sætter i dag vores nye dramasamarbejde i søen, som styrker adgangen til nordisk kvalitetsdrama. Samtidig skal det være med til at sikre, at drama forbliver et stærkt kendetegn ved det nordiske public service-indhold i fremtiden,« siger DRs generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, i meddelelsen.

Samarbejdet Nordic12 er indgået mellem DR, svenske SVT, norske NRK, finske YLE og islandske RÚV.

Ifølge Maria Rørbye Rønn kan dramaserier bygge bro mellem de nordiske kulturer.

»Drama er den oplagte vej til at nå bredt ud til de nordiske brugere med indhold, der handler om vores fælles kultur og identitet, og som kan binde Norden sammen på tværs af sprog og generationer,« forklarer hun i pressemeddelelsen.

Der er desuden taget hensyn til, at mediebrugernes vaner har ændret sig, og at streaming har vundet frem.

»Brugerne vil fremover få mange flere nordiske dramaserier, der vil være tilgængelige i meget længere tid.«

»Nordic12 er derfor et ambitiøst bud på, hvordan vi som public service-udbydere kan tænke nyt, stå stærkt i forhold til de globale giganter og bringe nordisk kvalitetsindhold bedst muligt ud til seerne og brugerne i Danmark og i resten af Norden,« siger Maria Rørbye Rønn.

De 12 nordiske dramaserier vil i løbet af det næste års tid blive stillet til rådighed for streaming på stationernes hjemmesider, når de er færdigproduceret.

Her vil hver serie være tilgængelig i op til 12 måneder. Flere af dem vil også blive vist på tv, skriver DR.

/ritzau/