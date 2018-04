DR: Her er vores nye store underholdningsprogram

Torsdag kan DR løfte sløret for et nyt program, der til efteråret skal samle danskerne.

Tv-stationens nye store underholdningsprogram har fået titlen »Live! - Danmarks nye live-artist«, skriver DR i en pressemeddelelse.

Konceptet i programmet er, at talenter fra hele Danmark hver weekend skal dyste om seernes stemmer, og med hjælp fra to rutinerede danske kunstnere skal deltagerne kæmpe om at blive Danmarks nye store live-artist.

Et af programmets musikalske mentorer bliver en genganger fra »X Factor«, idet at Sanne Salomonsen har takket ja til at være med i det nye underholdningsprogram, skriver DR.

Læs også Seerne fravælger DRs kultursatsninger »Absurd, at DR ikke bruger mere energi på at formidle litteraturen«

»Live! - Danmarks nye live-artist« er udviklet i samarbejde med Nordisk Film, og DR's underholdningschef, Jan Lagermand Lundme, er glad for, at det nye koncept er på plads.

»Det har været vigtigt for DR at ramme noget tidsaktuelt i vores søgen efter et nyt underholdningsformat,« siger han i meddelelsen.

Det bliver udelukkende seerne, som afgør, hvem der skal vinde underholdningsprogrammet, da det er seerne, som med deres stemmer sender deltagerne videre i konkurrencen.

/ritzau/