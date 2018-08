DR dropper X-Factor for at lave Live! Men det ligner en kopi. Hvad er meningen?

Et danskproduceret talentshow med fokus på folk, der allerede har veludviklede, musikalske evner.

Sådan kan man beskrive Live! – DR1s nye program, der fra næste fredag skal fylde hullet efter X-Factor.

Det bliver seerne, som gennem afstemning i programmets app uge efter uge skal afgøre, hvem der går videre, og hvem der ryger ud. Programmets talenter skal hjælpes af to coaches, Lina Rafn og Sanne Salomonsen, der begge er tidligere dommere i X-Factor. På den måde ligner Live det folkelige format, som blev smidt af kanalen efter barsk kritik, men DRs underholdningschef, Jan Lagermand Lundme, understreger, at der er stor forskel på de to programmer.

»Det vigtigste er, at deltagerne i Live! hverken skal formes eller laves om. Det er artister, der allerede har fundet deres musikalske retning. X-Factor var underholdning. Live! er musikformidling.Og ja, det er mere public service,« siger Jan Lagermand Lundme.

Ingen ambitioner om 1 mio. seere

En del af kritikken mod X-Factor handlede om, at det var et dyrt koncept, der var udviklet i England. Flere kritikere mente desuden, at det var for populært for DR1. X-Factor er siden blevet opkøbt af TV2, der har hyret formatets kendte ankermand, Thomas Blachmann, sammen med den nu tidligere DR-vært Signe Linde. Det har Jan Lagermand Lundme ingen kommentarer til. Men han understreger, at det nok er godt, at de to formater ikke skal ligge over for hinanden. TV2s version af X-Factor sendes først i 2019.

»Fredag aften vil folk gerne have noget velkendt, og derfor er det en kæmpe chance for os at lave et program med musikere, der primært vil spille deres egne – og dermed ukendte – sange. Samtidig har vi også valgt ud, så vi repræsenterer et bredt udsnit af musikalske talenter. Der er både 15-årige piger, der laver rap, og hårde metalband,« siger Jan Lagermand Lundme og indrømmer, at Live! næppe vil få helt de samme, store seertal som X-Factor, der ofte samlede over 1 million danskere.

Sanne Salomonsen er del af Live! som en af programmets to "coaches".

»Vi har ingen ambition om at ramme så mange mennesker. Hvis vi gik efter det, havde vi satset på et format, der allerede var afprøvet. Live! har også en anden underholdningsværdi, der bygger på fascinationen af, hvor dygtige deltagerne er. Succeskriteriet er også, at vi får vist det spirende lag af musiktalenter, der er på vej frem på de danske musikscener«.

Lunken modtagelse

En af dem, der helt sikkert vil se Live næste fredag, er Dansk Folkepartis medieordfører, Morten Marinus, der var en af X-Factors største kritikere.

»Jeg glæder mig over, at man nu vil vise noget, der er dansk udviklet, så man ikke længere sender licensbetaling til udlandet,« siger Morten Marinus, der også kritiserede X-Factor for at prioritere pop over andre musikgenrer.

»Om det bliver anderledes i Live!, vil jeg glæde mig til at se«, siger han.

Lidt mere tøvende er Sørine Gotfredsen, der som TV-anmelder på Kristeligt Dagblad beskyldte X-Factor for at »symbolisere en kulturel hulhed og overfladisk omgang med menneskers position i livet«. Hun ser mildt optimistisk på Live!

»Hele ideen om, at vi skal sidde og grine ad, hvor håbløse og kiksede andre mennesker kan være, er tilsyneladende taget væk. Det er et stort fremskridt,« siger Sørine Gotfredsen, der også glæder sig over, at DR vil forsøge sig med noget »musikfagligt fjernsyn«. Men så er begejstringen også slut.

»Drømmescenariet ville være, hvis man helt fjernede konkurrence-elementet. Det gør tingene så opppiskede og kunstige. Talentshow er blevet del af vores tids enorme fokus på, at alle skal være unikke enere, der præsterer så andre dåner. Samtidig taler vi om, at de unge har det skidt og ikke tør være uperfekte. Det giver jo mening, at mange føler det sådan, når de er så massivt omgivet af en mentalitet, hvor det handler om at præstere og overgå hinanden som en værdi i sig selv. Hvis DR virkelig stod ved deres opdragende rolle, så burde de fuldstændig skifte genre. Men det tør de nok ikke. Derfor ser jeg Live! som et lille skridt – måske – i en mere fornuftig retning, men jeg frygter, at mange af skavankerne vil være de samme«.

LIVE! begynder på DR1 fredag den 31. august. Her vil man også kunne læse Berlingskes anmeldelse på b.dk