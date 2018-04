DR bliver mere digital for at nå de unge

DR har fremlagt en publiceringsplan, der viser, i hvilken retning DR vil gå i de kommende år. DR vil i langt højere grad lave digitalt TV i modsætning til nu, hvor det meste er lavet til TV-fladernes faste sendetider.

Direktør i DR Medier Henriette Marienlund siger, at der er tale om en afgørende ændring af DR, hvor overgangen til mere digitalt TV vil ændre genrer, konkrete udsendelser, formater og temaer.

Ændringen kommer, fordi især de unges TV-vaner er under hastig forandring. Stadig flere unge ser ikke de fastlagte programmer i DR – det såkaldte flow-TV – men benytter sig af digitalt TV, hvor de selv kan vælge, hvad de vil se og hvornår. Op imod 30 pct. af de unge har slet ikke et fjernsyn i hjemmet, men bruger andre elektroniske apparater til at se TV.

Det er ifølge Henritte Marienlund denne udvikling, der har været med til at få DR til at iværksætte den nye udvikling:

»Ungdommen ser ikke TV, som den ældre generation så TV. Det er vigtigt, at vi stadig har noget at være sammen om, så vi bevarer et kulturfællesskab. Og det er vores opgave som Danmarks Radio med public service-forpligtelse at skabe dette fællesskab,« siger Henriette Marienlund.

Er det ikke lidt arrogant – lidt i stil med bestyrelsesformand Michael Christiansen, der mente, at DR er garant for det demokratiske samfund – at du mener, at DR skal skabe dette værdifællesskab?

»Sådan er det heller ikke ment. Vi skal selvfølgelig løfte opgaven i samarbejde med andre.«

Kan I risikere, at folk mener, at I gør det nu for at komme politikernes krav i møde índen et medieforlig, og at I af egen drift skulle have iværksat disse initiativer for år siden?

»Jeg føler, at vi gør det helt rigtige nu. Det er så vigtigt, at vi nu går digitalt, og at vi fokuserer på de udvalgte temaer, som vi omtaler i vort publiceringsplan. Dermed ikke sagt, at vi ikke også kan lave andet som eksempelvis satire,« siger Henriette Marienlund.

Indholdsmæssigt er der også ændringer på vej. DR er delvist på vej væk fra de store underholdende udsendelser, der trak mange seere, men som fik kritik af politikerne, fordi nogle af dem havde vanskeligt ved at se, at de havde noget med public service at gøre.

Ifølge Henriette Marienlund vil DR i højere grad nu satse på smalle programmer med seriøst indhold:

»Det bliver endnu mere væsentligt at skelne meget skarpere mellem, hvornår vi producerer indhold, der skal ses og opleves af mange, og hvornår vi andre gange skal målrette indholdet mere til særlige grupper og deres ønsker. Vi skal blive bedre til at undgå mellemvaren, der hverken tilbyder markant dybde eller fællesskab.«

Betyder det, at der forsvinder programmer eller ligefrem kanaler?

»Det er for tidligt at svare på. Men det er værd at bemærke, at DR har en vanskelig opgave, for ganske vist er mange unge til digitalt TV, men mange ældre foretrækker stadig det gamle TV med faste programmer, og DR skal servicere begge grupper. Så vi forsøger både at forny os med digitalt TV, men også bevare noget af det gamle.«

DR vil ifølge den nye publiceringsplan satse på en række temaer som dokumentarer, nyheder, fiktion, kultur og børn. Denne satsning er i tråd med de udsagn, man har hørt fra borgerlige politikere, der har efterspurgt flere seriøse udsendelser, flere og bedre nyheds-udsendelser og fortsat satsning på børne-TV.

Henriette Marienlund giver udtryk for, at DR har været god til at lave udsendelser til børn, men har mistet en del af de unge voksne, og at det er afgørende, hvis DR vil være et public service-medie for alle, at man igen får fat i de unge voksne.

Digitaliseringen betyder ikke, at f.eks. DR3 vil forsvinde, men DR3 vil i højere grad lave digitale udsendelser. DR håber desuden på, at en ny platform, DRTV, vil tage konkurrencen op med udfordringen fra Netflix, YouTube, HBO med flere og med et stort udbud af serier og film vil kunne tiltrække unge mennesker.

DR signalerer desuden med sin publiceringsplan, at man vil satse mere på dansk og afspejle den virkelighed, som danskerne kender. Man vil ifølge Henriette Marienlund desuden satse mere på europæiske og nordiske produktioner end nu.

Henriette Marienlund i Altinget:

»Vi skal insistere på at gå i front og sørge for, at danskerne også møder dansk public service i en digital tid. Hvorfor? Fordi danskerne også i fremtiden skal have oplysende, tankevækkende, rørende, overraskende, dannende og inspirerende indhold, der gør alle klogere. Klogere på hinanden, os selv og det samfund og den omverden, vi er en del af. Klogere på vores kultur, virkelighed og demokrati. Klogere på de mennesker, der ligner os selv, og alle dem, der er anderledes og lever med andre værdier og har helt andre medievaner. Kort sagt: Klogere på det, der deler og samler os.«