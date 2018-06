Dorthe Nors: Nogle gange skriver jeg uden at få hænderne op af lommen

I går skrev jeg på terrassen. I dag sidder jeg under kastanjen. For en måned siden skrev jeg i en lufthavn med udsigt til ham, der gjorde rent på toiletterne. Et par dage før det var udsigten Herengracht, Amsterdam. Det var varmt. Der var mennesker, som sejlede i udsigten. I morgen sidder jeg sikkert under kastanjen igen. Hvis det regner, sætter jeg mig ind på kontoret med udsigt til den plakat, jeg købte i Bruxelles.

Men om et par uger er det Manhattan. How are you, mam? Indtil det bliver Boston, så Minneapolis, og dermed Mississippifloden. Jeg glæder mig til Mississippi i udsigten. Der er noget magisk over den. Jeg skriver gerne, mens jeg ser på den.

Nogle gange skriver jeg uden at få hænderne op af lommen. Så står jeg bare og glor, for udsigten skifter hele tiden. Jeg flytter den med mig. For at komme frem til den skal der være en forbindelse. Forbindelsen er en sti mellem mig og verden. En adgang. Stien er det konstante i udsigten, og lige nu er det hedebølge. Når det bliver frokost, tager jeg op til fjorden. Så går jeg ad stien mellem klitroserne ud til vandet. Det ligger for enden, og jeg vil kaste mig i det.