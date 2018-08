Donald Trump er uønsket på Walk of Fame

Lokalrådet i West Hollywood har vedtaget en opfordring til Los Angeles byråd og Hollywoods Chamber of Commerce om at fjerne den amerikanske præsident Donald J. Trumps såkaldte Hollywood Walk of Fame-stjerne. Det fremgår af et tweet fra byens borgmester, John Duran, skriver flere amerikanske medier.

West Hollywood City council unanimously passes resolution asking the Hollywood Chamber of Commerce to remove the Donald Trump star on Hollywood Walk of Fame. #horcruxdestroyed #bellicose #belligerent #unAmericanvalues #MakeAmericaintoAmericaAgain — JohnDuran (@JohnDuran) 7. august 2018

Rådet diskuterede en eventuel fjernelse af ​​stjernen på sit møde mandag aften, og af mødets dagorden fremgår det, at rådets medlemmer ønsker stjernen fjernet som følge af »Donald J. Trumps behandling af kvinder og andre handlinger, der ikke opfylder de fælles værdier i byen West Hollywood, regionen, staten og landet.«

Desuden anfører rådet en lang række andre årsager til opfordringen, herunder adskillelse af børn fra deres forældre ved grænsen, afvisning af virkningerne af klimaændringer på ordet samt Donald Trumps behandling af transpersoner.

Beslutningen kommer efter, at stjernen på fortovet adskillige gange er blevet molestreret, siden Donald Trump gik ind i politik. Senest var stjernen udsat for hærværk 25. juli, da en mand med økse slog fortovsstjernen itu. Han meldte sig senere til politiet.

En måned før præsidentvalget i 2016 blev stjernen på samme måde ødelagt med en økse. Ifølge hærværksmanden skete det dengang som reaktion på en lækket videooptagelse, hvori Donald Trump kom med nedsættende kommentarer om kvinder. Tidligere har ukendte sprayet hagekors på stjernen, ligesom en person påtog sig at bygge en mur omkring stjernen. Alle gange er stjernen blevet repareret.

Hvorvidt Los Angeles by og Hollywood Chamber of Commerce agter at følge opfordringen fra er langt fra sikkert. I december 2015 ønskede mange at fjerne komikeren Bill Cosbys stjerne fra Walk of Fame, efter at Cosby var blevet beskyldt for adskillige seksuelle overgreb. Dengang sagde Hollywood Chamber of Commerces administrerende direktør, Leron Gubler, til branchebladet The Hollywood Reporter, at man ikke bøjede sig for folkestemning, og at stjernen havde status som historisk attraktion.

I forbindelse med kravet om at fjerne Donald Trumps stjerne, sagde Leron Gubler til nyhedssitet Entertainment, at hans organisation samarbejder med politiets efterforskning af hærværket og har til hensigt at retsforfølge gerningsmanden i henhold til loven.

Gubler gentog også en erklæring, der blev udsendt forrige gang Trumps stjerne blev ødelagt.

»Hvis folk er utilfredse med en af ​​vores stjernemodtagere, håber vi, at de vil vise deres vrede på mere positive måder end ved at vandalisere en californisk turistattraktion. Vores demokrati er baseret på respekt for loven. Folk kan gøre en forskel ved at stemme og ikke ved at ødelægge offentlig ejendom,« sagde Gubler.

Donald Trump modtog sin Walk of Fame-stjerne i 2007 for sin rolle som vært i TV-showet »The Apprentice«, hvor medvirkende vurderes på baggrund af deres forretningssans.