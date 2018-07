»Det ville være helt og aldeles i det hegn, alle hernede drikker sig i, at forsøge et opgør med den danske alkoholkultur med Roskilde som arnested«

På den svenske musikfestival Way Out West i Göteborg er der indført nogle særlige barzoner, hvor der allernådigst kan købes og konsumeres alkohol. Går man uden for disse zoner, må man ikke drikke noget, der indeholder procenter.

Jeg har overvejet, om det kunne lade sig gøre at indføre sådan en ordning på en dansk festival, f.eks. Roskilde. Svaret er, at det ville være umuligt. For dybt indlejret i Roskilde er den danske alkoholkultur. I Sverige er alkohol noget, man hegner ind, og kun kan købe i et systembolag. På Roskilde sejler alt i alkohol. Det kan ikke beskrives på andre måder.

Det er ikke kun Roskilde. I år tog jeg en enkelt aften til Vesterbro i København for at smugopleve Distortion. Her kunne man se 13-14 årige børn stangstive i gaderne ved nattetide, bællende papvin. Der var end ikke nogen, som syntes at tage notits af det.

I Danmark begynder man tidligt i teenageårene at drikke, så snart man er sammen, og på Roskilde peaker det, direkte fra studentervognenes floder af øl, vin og breezers til Roskildes teltlejre, der er befæstninger af rammer med til stadighed varmere dåseøl transporteret frem på sækkevogne eller af curlingforældre, der galant betjener ungdommen (og ja, hvem har ikke på et tidspunkt kørt et par rammer ned til sine børn, vi er alle en del af det. Skål).

23 bajere pr. teltligger

I fjor oplyste Roskilde, at der blev solgt en million liter øl, hvilket svarer til cirka 23 bajere pr. teltligger i Roskilde-ugen, men det er kun en brøkdel af det konsumerede, eftersom de fleste har med hjemmefra. Hele logistikken er lagt an på et konstant døgnindtag: Jeg gik en tur på de vidtstrakte campingområder syd for selve festivalpladsen og fik lyst til en øl, tørsten kan komme pludseligt til én på de egne, hvilket rimede ganske glimrende med, at jeg netop passerede en bar.

Men da jeg spurgte, fik jeg at vide, at de slet ikke solgte øl enkeltvis. Man skulle købe en hel ramme. Eller også kunne man drage afsted med en helflaske spiritus, der også var til salg. Jeg kom i tanke om, at jeg kom ud for det samme i fjor – samme sted. »Drink responsibly!« stod der dengang på nogle klistermærker på bardisken, og det kunne der vist være god grund til at minde kunderne om. Jeg måtte gå med uforrettet sag og bevæge mig videre gennem myriaderne af lejrene og ølstafet efter ølstafet ned mod temabarerne med halvliter-versioner af de kendte cocktails White Russian og Dark 'n’ Stormy solgt i store plastickrus.

Der er egentlig ikke noget moralsk budskab med denne klumme, og mit ærinde er ikke at få Roskilde til at gøre som Way Out West: Det ville være helt og aldeles i det hegn, alle hernede drikker sig i, at forsøge et opgør med den danske alkoholkultur med Roskilde som arnested.

Det er bare så tydeligt her, hvordan den kultur præger os og på skiftende vis har gjort det gennem lange tider, fra Jeppe på Bjerget til flyttemand Olsen på Christianshavn, der som bekendt kunne suge en pilsner i én uafbrudt bevægelse med flasken pegende skråt mod loftet hos Emma i Rottehullet.

Hvilket minder mig om, at jeg må løbe. Der er en bar lige om hjørnet, og den fadbamse drikker jo ikke sig selv.