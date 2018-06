Det ultimative zappe-medie

For cirka ti år siden holdt jeg op med at sætte mig foran fjernsynet med zapperen, når jeg kedede mig, og klikke op og ned i kanalerne, indtil jeg enten fandt et program, der fangede opmærksomheden, eller opdagede, at jeg havde brugt længere tid, end et TV-program varer, på løsrevne bidder af små-interessant dit og dat.

Det er ikke, fordi jeg for ti år siden besluttede at stoppe med formålsløst tidsfordriv. Jeg fandt bare det perfekte medie til at »zappe« på, og kanalsurfing på TV har ikke siden været det samme. Mit nye underholdnings-crack hed Reddit.com, og jeg opdagede i sidste uge, at jeg lige har haft 10-års jubilæum som registreret bruger.

Reddit overhalede for nylig Facebook, så det nu er tredje mest besøgte website i USA, efter Google og Yahoo, ifølge Alexa-ranglisten. Og det er suverænt det site i toppen, hvor folk bruger mest tid per besøg.

Reddit er blevet kaldt et »social linking«-site, fordi brugerne lægger links ind til andet indhold på nettet, og det sociale består i, at alle brugere kan afgive en stemme om en link - enten stemme det op eller stemme det ned. Indhold med flest stemmer lægges øverst.

Jeg skriver aldrig på Reddit, og jeg kender ingen af de andre brugere. Men jeg er hver dag inde for at se, hvad den kollektive internet-hjerne har fundet interessant i dag. Men det er socialt i den forstand, at man får en stærk følelse af, at brugerne er indholdet.

Og det er en overraskende effektiv udvælgelsesprocess, når millioner af indsendte links ubarmhjertigt stemmes ud i fortjent glemsel eller frem på forsiden af et site med en halv milliard besøgende om måneden.

Jeg så verdensplagen »Gangnam Style« på Reddit, da den kun havde et par millioner visninger. Mine Facebook-bekendte var dog bedøvende uimponerede af den bizarre koreanske musikvideo (indtil nogle måneder senere, da alle kendte den), så det er ikke for at være »hip« eller »nede med nettet«, at jeg er på Reddit. Jeg har teenagebørn, så det projekt er alligevel håbløst.

Det er heller ikke for at være bredt orienteret eller lære noget. Det gør rigtige nyhedsmedier og Wikipedia bedre. Men der er bare altid noget på Reddit, der er værd at bruge et par minutter på. Eller en time. Eller to.