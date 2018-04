Det svenske akademi mister to medlemmer. Nobelprisen i litteratur er truet

Det Svenske Akademis officielle talsmand, den såkaldt »permanente sekretær«, hedder ikke længere Sara Danius.

Det står klart efter et møde torsdag aften i akademiets bygning i Stockholms Gamla stan.

»Det var akademiets vilje, den retter jeg mig efter,« sagde hun efter mødet til svensk presse. Hun meddelte samtidig, at hun har valgt helt at stoppe som aktivt medlem af Det Svenske Akademi.

Hvorvidt hendes fratrædelse som permanent sekretær skyldes en direkte mistillidsafstemning, ville hun ikke sige.

»Jeg kan ikke komme ind på det. Det er hemmeligt«, forklarede hun.

Hun sagde videre, at det endnu ikke er besluttet, hvem der skal overtage hendes post.

Også et andet akademimedlem, Katarina Frostenson, besluttede torsdag at stoppe.

Sara Danius har på det seneste været udsat for hård kritik fra flere medlemmer af Det Svenske Akademi, der blev stiftet af kong Gustav III i 1786 og siden 1901 blandt sine mange gøremål også har haft til opgave at uddele nobelprisen i litteratur. Kritikken skyldes blandt andet, at hun ved en afstemning i Det Svenske Akademi i sidste uge sluttede sig til det mindretal, der stemte for, at Katarina Frostenson skulle fratages sin plads i den fornemme forsamling.

En af Sara Danius´ kritikere, den tidligere permanent sekretær Horace Engdahl, kaldte hende i den forbindelse for »den værste permanente sekretær, akademiet nogensinde har haft«, idet hun efter hans mening burde have mæglet i sagen i stedet for at tage stilling.

Katarina Frostenson har været belastet af, at hendes mand - den såkaldte »Kulturprofilen« - siden november sidste år har været under mistanke for at have udnyttet sin position som leder af kulturcentret Forum i Stockholm til at misbruge 18 kvinder seksuelt. Undervejs er det også kommet frem, at hun har været med til at bevilge penge fra Det Svenske Akademi til Forum.

Tre af Katarina Frostensons kritikere, Klas Östergren, Kjell Espmark og Peter Englund, meddelte efter sidste uges afstemning til Katarina Frostensons fordel, at de ikke længere vil deltage i akademiets arbejde. Med udmeldingen røg antallet af fungerende medlemmer af den formelt set 18 personer store forsamling ned på 13, så med Sara Danius´ og Katarina Frostensons fratrædelser er der nu kun 11 aktive medlemmer tilbage.

Svenske medier peger i anledning af krisen på, at der i henhold til Det Svenske Akademis nuværende vedtæger skal være 12 medlemmer til stede, når der i tilfælde af dødsfald skal vælges nye medlemmer, når der skal udpeges en ny permanent sekretær, og når der skal findes en modtager af nobelprisen i litteratur.

At løse dét problem ved at udpege et antal nye medlemmer er umiddelbart ikke nogen mulighed, idet praksis er, at alle akademimedlemmer, der ikke direkte bliver smidt ud, forbliver medlemmer af Det Svenske Akademi til deres død.

Allerede efter de første af de seneste udmeldelser meddelte den svenske kong Carl XVI Gustaf, at han overvejer ændringer af Det Svenske Akademis vedtægter.

