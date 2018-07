»Det smager ikke særlig godt, men hvem bekymrer sig om det, når klokken er tre om natten?«

Jeg er som de fleste andre på min alder vokset op på sovs og kartofler i 70erne. I 80erne kom salaten forsigtigt ind på middagsbordet, og der sneg sig italienske inspirationer ind i skikkelse af en solid lasagne eller en forsigtig pizza. Fra 90erne og frem eksploderede madkulturen i Danmark i et etnisk festfyrværkeri, der nok havde et arnested allerede tilbage i de grimede 70eres glinsende Kina-grillbarer, men som nu var overalt.

Der var ikke længere et ismejeri på hvert gadehjørne. Der var et pizzaria eller en shawarmabar.

Siden, i de fede nullere, kom det nynordiske køkken og redefinerede alting igen. Man kunne knap bestille en fransk hotdog ved selv den mest ydmyge vogn uden at der var tilsat ramsløg.

Dette utvivlsomt helt ufuldkomne tilbageblik på dansk madkultur over de sidste 40 år kom til mig, da jeg i går skrånede hen over Roskilde Festival-plads for 30. gang i alt. Jeg har taget hele rejsen med, også når det gælder festivalmad.

Fleksibel hvidtbrødsbolle

Første gang jeg var her, i 1984, var der naturligvis Mor Toves æbleskiver og spaghetti til et-eller-andet-antal-kroner, og de to steder findes stadig, og intet ondt ord om dem, men dengang var man heldig, hvis man fandt en godt gennemstegt burger i en fleksibel hvidtbrødsbolle med sesam og strimler af iceberg-salat.

Det er ikke helt forbi nu. På campingområderne er der stadig masser af billig og dårlig mad, og man kan fortsat få en flæskestegssandwich, som vor mor lavede den i 80erne, men man kan også få Claus Meyers gourmet-version. Til gourmet-priser. Man forventer at spise godt, når man er på festival, og Roskilde er i den henseende ikke enestående.

Folk finder sig ikke længere i en lunken fransk hotdog i en blød baguette. Heartland-festivalen på Egeskov Slot i begyndelsen af juni synes at være komponeret over den erkendelse.

Jeg har ikke været dér, men jeg var til gengæld på Haven Festival på Refshaleøen i København i fjor, og her kunne man udelukkende købe Mikkeler-øl til priser, man var nødt til at drikke virkelig mange øl for helt at acceptere, og så kunne man købe hotdogs med pølser af frilandsgris garneret med råsyltet spidskål og kyllingehjerter.

På årets Roskilde kobler man sig på tendensen. For nogle år siden kom der et decideret »food court« med moskusokse og veganske fristelser, og der er egentlig også noget over at sidde i græsset under en dødsmetalkoncert og fortære en tallerken prima ypperligheder. Det er unikt - på en virkelig festivalsyg måde.

Til gengæld er der også voldsomme døgnudsving i madindtaget. Hen over midnat, hvor både musik og drikkevarer står højt i halsen på de fleste, får fortidens dybstegte madvaner et comeback. Selv har jeg udviklet en pinagtig svaghed for en bod, der serverer fish & chips i en absolut hårdtsaltet, frituretung version. Det smager ikke særlig godt, men hvem bekymrer sig om det, når klokken er tre om natten?

Morgenen efter stiger vi alle op til en ny dag. Og frekventerer det nærmeste brunchsted med god håndbrygget kaffe, brød, friskpresset juice, croissanter og frugt, som enhver naturligvis kan forvente som en del af opladningen efter en hård og lang nat.

Det skulle bare lige mangle. Man er jo ikke på festival for at vansmægte.