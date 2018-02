»Det kunne være rart, hvis jeg ikke altid tonsede af sted med mine egne historier«

Hvad er det for en historie, du gerne vil fortælle i »Had mig, elsk mig«?

»Det er en kærlighedshistorie mellem to drenge, som udvikler sig fatalt, fordi den ene af de to ikke kan forstå sin kærlighed og bliver presset af andre til at gå mod den i stedet for at stå ved, hvad han føler. Det er en historie om magt og afmagt. Om at hade den, man elsker, fordi det kan være det nemmeste og mest sikre.«

Du er selv homoseksuel. Er man nødt til selv at have været igennem nogle af de svære følelser, bogen handler om for at kunne skrive om dem, tror du?

»Når man er homoseksuel, skal man springe ud hele livet, fordi man hele tiden bliver stemplet af andre. Det kan være hårdt. Og det kredser mange af mine bøger om. At finde sig selv og turde være sig selv. Løsrive sig fra et fællesskab for at finde et nyt. Jeg begyndte at skrive bøger for børn og unge, fordi der var bøger, jeg selv havde savnet dengang, jeg gik rundt på biblioteket og ledte efter noget, hvor jeg kunne afspejle de følelser, jeg havde, og jeg gennem bøgerne kunne se og mærke, det ikke var forkert.«

»Kan man også bruge litteratur til at gøre unge mere tolerante? Eller hvordan ser du ungdomslitteraturens felt?

Ja, i høj grad. Gode bøger kan skabe empati. Det er den stærkeste form for at forstå andre mennesker. Når du læser, skaber du selv billederne. Alt andet omkring os i vores kultur er blevet så visuelt. Men i litteraturen skaber man selv sine »film«, og fordi man læser om personer, der handler på andre måder, end man selv ville gøre, forstår man, at vi ikke er ens. At vi er forskellige, og det er en den mangfoldighed, vi skal respektere.«

Har du skrevet noget i en bog, der er blevet udgivet, og som du senere har fortrudt eller ønsket, du havde skrevet anderledes?

»Næ. Men jeg tænker tit på, at det kunne være rart, hvis jeg ikke altid tonsede sådan af sted med mine egne historier, fordi det bliver så ærligt og sårbart, og kan gøre så helvedes ondt i øjnene. Men jeg kan ikke lade være at skrive sådan. Hver gang jeg prøver på noget andet, keder det mig.«

Hvad er din seneste store læseoplevelse?

»Jeg er formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg for litteratur i øjeblikket, derfor har jeg mundkurv på i forhold til, hvad jeg læser lige nu. Men Christiane F’s »I morgen er det slut« er efter min mening den bedste ungdomsbog, der nogensinde er skrevet. Fordi den hverken moraliserer eller udstiller, men er skrevet så hudløst og ærligt som et levet liv. Tekst rammer mig altid, når den ikke bliver pakket ind. Livet er jo ikke kun godt.«