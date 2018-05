Janelle Monáe Dirty Computer

HHHHHI

Warner Music

Cardi B Invation Of Privacy

HHHHII

Atlantic Records

Det kræver sin kvinde at stå ved, hvem man er. I livet, samfundet og ikke mindst i popmusikkens glittede verden. Særligt hvis man ikke ligner og lyder som gennemsnittet. For hvordan man end vender og drejer det, så er musikkens verden domineret af mænd. Og i en tid, hvor de urbane genrer og særligt hiphoppen sidder tungt på toppen af hitlisterne, er tendensen kun blevet endnu mere udtalt.

Men der er dog undtagelser. For selv om poppens verden stadig er befolket af musikalsk metervare, har der samtidig været en mod-bevægelse. Store mainstream-kunstnere som Beyoncé og Solange Knowles, Kendrick Lamar og Frank Ocean har på hver sin måde politiseret poppens arena og gjort den til en kulturel kampplads for størrelser som seksuel og kropslig frigørelse, kønslig repræsentation og racepolitiske spørgsmål. Som en musikalsk spejling af modstandsbevægelser som #Black- LivesMatter og #MeToo.

Tidens popkulturelle opgør med status quo fortsætter på forskellig vis på to markante nye album-udgivelser. I sin mest direkte variant på »Dirty Computer«, signeret den amerikanske sanger, sangskriver, producer og skuespiller Janellé Monae. Og på mere indirekte facon i form af debutalbummet »Invasion Of Privacy« fra den tidligere stripper, realitystjerne og nu storhittende rapper, 25-årige Cardi B fra newyorkbydelen The Bronx.

Lad os begynde med Janelle Monaé, der er tilbage efter fem års fravær fra musikken, hvor hun blandt andet har gjort sig som skuespiller i prisvindende afroamerikanske film som »Moonlight« og »Hidden Figures«. Før skuespillet markerede hun sig som en af sin generations mest lovende yngre musikere med de ambitiøse konceptplader »The ArchAndroid« (2010) og »The Electric Lady« (2013). Plader, der på virtuos vis blandede pop, rock og klassiske ouverturer med retro-futuristisk funk og psykedelisk soul. Det var ikke for ingenting, at selveste Prince tog hende under sin vinge og fungerede som hendes mentor i årene før sin død.

På trods af det helt åbenlyse talent lykkedes det dog aldrig Monaé at få hul igennem til det helt store mainstream-publikum. Måske fordi hun simpelthen var for god. Måske fordi hun ville for meget. Måske fordi musikkens afro-futuristiske scifi-koncepter var for nørdede og uigennemtrængelige til at fange an hos det helt brede publikum.

Måske Janelle Monaé har haft nogle af de samme tanker. På sit nye, tredje album, »Dirty Computer«, skruer hun i hvert fald gevaldigt op for en mere direkte pop-appel i sin sangskrivning og lyd. Scifi-koncepterne holder hun stadig fast i, men det er på en mere ligetil måde, der både føles mere personlig og åbenlyst politisk end tidligere. I albummets ledsagende visuelle side (fang den på YouTube!) befinder vi os i en ikke så fjern fremtid, hvor et totalitært regime jager seksuelt frigjorte og anderledes tænkende og brutalt »renser« dem for deres vira (læs: hjernevasker dem) ved hjælp af avanceret teknologi. Heraf albumtitlens beskidte computere.

Janelle Monáe er selv for nylig sprunget ud som biseksuel og har beskrevet albummet som hendes regnbuefarvede og festlige hyldest til alle dem, der falder uden for majoritetskulturens snævre signalementer. Til alle dem, der ikke føler sig set eller hørt eller anerkendt på grund af deres anderledeshed. »I’m not America’s nightmare / I am the American Dream / Just let me live my life« som hun slår fast på nummeret »Crazy, Classic, Life«.

På »Django Jane« skyder hun med skarpt på sit første rendyrkede rap-track. »We gon’ start a motherfuckin’ pussy riot / Or we gon’ have to put ’em on a pussy diet,« lyder det kusse-centriske budskab, inden hun beder alle man-splainerne om at tie stille og lade vaginaen føre sin monolog.

Den pirrende »PYNK« fortsætter med mere pussy power og seksuelt suggestive metaforer, mens Monáe også besynger den bagvedliggende sorg og usikkerhed, som hun forsøger at flygte på numre som »I Like That« og »Don’t Judge Me«.

Ultimativt slutter hun dog på en medrivende triumf af et nummer med »Americans«, der hænger USAs indgroede racisme ud og prædiker for et mere inkluderende land med lige rettigheder og frihed for kvinder, sorte, homoer og fattige på tværs af race og køn. Klar snak og et af årets mest medrivende musikalske kampråb.

Musikken er på samme måde kulørt og musikalsk inkluderende. Mentoren Prince er det åbenlyse musikalske forbillede flere steder, ligesom der også er små gæstevisitter fra andre store ikoner som Stevie Wonder og Brian Wilson fra The Beach Boys. Hendes legekammerater siger noget om formatet, og selv om der er enkelte svipsere undervejs, er Janelle Monaés bud på en stort anlagt queer-pop-plade til tiden så afgjort en fornøjelse.

Fra en outsider til en anden. Hvor Janelle Monáe fremstår som en hyper-intelligent nørd med en stor musikalsk begavelse, kommer livsstykket Cardi B fra en helt anden baggrund. Født Belcalis Almanzar og opvokset i New York-bydelen The Bronx som datter af mellemamerikanske forældre har hendes opstigning til poppens øverste tinder været langt mere overraskende.

Hun startede som stripper, blev siden stjerne på de sociale medier, og vekslede det siden til en rolle i det amerikanske reality-TV-program »Love and Hip Hop«, hvor hun totalt stjal showet. Ingen havde dog set det komme, da hendes benhårde debutsingle, »Bodak Yellow«, sidste år strøg til tops på den amerikanske Billboard Hot 100-hitliste. Ikke så lidt af en bedrift set i lyset af, at Cardi B er den første kvindelige solo-rapper til at bestride førstepladsen siden Lauryn Hill i 1998!

Det i sig selv gør Cardi B til et markant brud med status quo. Hendes store og gakkede personlighed føles som et forfriskende pust midt i al mandehørmen. Cardi B er en gadens Lucille Ball. Man kan hurtigt få tiden til at gå med at surfe klip med hende på YouTube, for hun er både hylende morsom, bramfri som bare fanden, totalt filterløs og samtidig benhård. Du fucker ikke med Cardi B, for så saver hun dig midt over. Eller får dig til at dø af grin.

Musikalsk er der dog ikke tale om det store nybrud på hendes trap-hiphoppende debutalbum »Invasion of Privacy«, der dog nok skal etablere hende som stjerne fremfor døgnflue. Cardi B har tydeligvis gjort sit hjemmearbejde som rapper. Eller også falder det hende bare helt naturligt. Jeg har i hvert fald sjældent hørt en kvindelig rapper droppe sine hårdkogte og skidtsnakkende rim med så stor autoritet og gennemslagskraft.

Det lyder helt grundlæggende bare virkelig fedt, når hun rapper og stiller sig an som en gadens sexede furie, der rager til sig og ikke lader sig fucke med på tracks som »Bodak Yellow«, »Money Bag« og »Bartier Cardi«. Skulle man være i tvivl, er det bare om at lytte til pladens måske bedste nummer, »Thru Your Phone«, hvor hun fantaserer om at hævne sig på sin utro mand: »I’ma make a bowl of cereal with a teaspoon of bleach / Serve it to you like, »Here you go, nigga, bon appétit«.«

Langt hen ad vejen trakterer Cardi B dog med variationer over den samme gamle rags-to-riches-fortælling, som vi har hørt i tusinde gange før i amerikansk hiphop. Ikke videre originalt, og på den måde er der alligevel knap så meget nyt under den gryende sol. Det, der til gengæld bærer projektet igennem, er Cardi Bs overdimensionerede personlighed, der skinner tydeligt igennem på disse tretten koncise skæringer. Den kan hverken købes for penge eller fabrikeres på pladeselskabernes hjørnekontorer.

micg@berlingske.dk