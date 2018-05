Defekte landsbrugsredskaber. Køkkengrej. Historiske fund.

De danske museer er gode til at indsamle ting fra vores fælles kulturarv. Måske er de også for gode. På flere museer har man nemlig indsamlet ting, der er overflødige. Måske fordi der allerede findes lignende effekter på andre museer. Måske fordi de enkelte genstande er for ødelagte.

”Dette lands politikere skal til at forholde sig til deres natur-, kultur- og kunstarter. Jeg synes, at det er træls, at vi bryster os at være et velfærdssamfund, og så skalter vi med vores kulturhistorie. Vi har brug for at soignere vores samlinger, og vi har brug for en national samlingsstrategi,” siger Bo Skaarup, der er direktør på Naturhistorisk Museum og næstformand i organisationen Danske Museer.

Han suppleres af flere museumsfolk, som Berlingske har talt med.

”Det kan jo være ligegyldigt, om en traktor har hørt til i Holstebro eller Struer. På den måde er der mange, især nyere genstande, som man godt kunne rydde op i,” siger Thomas Bloch Ravn, der er direktør for Den Gamle By i Aarhus. Han suppleres af Henrik Harnow, direktør på Museum Sønderjylland.

”Generelt gør man sig selv og sine efterkommere en tjeneste ved at overveje det nøje, hver gang man hjemtager en ting til sit museum. Man må også huske, at der er grænser for, hvad der skal gemmes for skatteborgernes regning”.

Det er ikke første gang, at der tales om museernes samlinger. Men mens debatten mest har handlet om, at museerne mangler ordentlige forhold til at passe på de indsamlede effekter, har det andet problem vokset sig større i periferien.

Den samtale blev der prikket hul på tirsdag, da enhedschef, Ole Winther, der sidder med ansvaret for danske museer i Slots-og Kulturstyrelsen, blev citeret for at sige, at ”tre ud af fire genstande på danske museer kunne kasseres”.

Udtalelsen, der faldt på de svenske museers årsmøde i Malmø, blev refereret af Politiken og førte hurtigt til, at Slots- og Kulturstyrelsen udsendte et dementi.

”Slots- og Kulturstyrelsen har ingen mål for eller holdning til antallet af antallet af genstande på danske museer,” som der stod. Men direkte adspurgt mener styrelsens direktør, Jesper Hermansen, at der er brug for at rydde op i museernes samlinger.

”I den offentlige debat har vi nok mest diskuteret magasinernes kvalitet. Museerne er jo fulde af mennesker, der er meget kulturarvsinteresserede, og de har haft en berettiget bekymring for, om de vigtige museumsgenstande blev opbevaret fornuftigt og ikke gik til i f.eks. skimmelsvamp. Når det så er sagt, så er der behov for at soignere i samlingerne,” siger Jesper Hermansen, der understreger, at det koster penge at få foretaget en oprydning. Mange effekter skal gennemgåes og vurderes. Og alt er indsamlet omhyggeligt og af kærlighed.

”Jeg tror ikke altid, at man har været stringente nok og taget stilling til hver eneste gang, man har indsamlet noget. Det er tid til at foretage en gennemgang, så man fremover kan koncentrere kræfterne om det, der er nødvendigt at bevare”.

Debatten om museernes samlinger kommer, netop som kulturminister Mette Bock (LA) er i gang med at se på hele tilskudsstrukturen. Senere på sommeren kommer der et konkret udspil.

Det har desværre ikke været muligt at få en kommentar fra ministeren.