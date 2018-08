Det glæder vi os til

OPERA

Af Søren Kassebeer

“Trubaduren”

Hvor: Operaen.

Premiere: 22. september

Den legendariske italienske tenor Enrico Caruso sagde engang, at det eneste, det kræver, hvis man skal lykkes med en opsætning af Giuseppe Verdis opera “Trubaduren”, er verdens fire største sangere! Og det var jo morsomt sagt, omend sat noget på spidsen, for skal “Trubaduren” gå hjem, skal man, som i al opera, få sang, skuespil og scenografi til at gå op i en højere enhed, og nu bliver det så spændende at se, hvad Det Kongelige Teater får ud af Verdis udødelige klassiker om liv, død, kærlighed, hævn, frihedstørst og andre menneskelige grundtemaer. Francisco Negrin iscenesætter, og walisiske David Kempster får mulighed for at brillere i den store rolle som grev Luna.

“Carmen”

Hvor: Turné i hele landet

Premiere: 5. oktober

Georges Bizets “Carmen” er og bliver en af alle tiders mest populære operaer, og det forstår man godt. Værket, der blev en kæmpefiasko ved premieren, men tindrende populært kort efter den stakkels komponists tidlige død, er så rig på fængende melodier, at man næsten tror, at det er løgn. Læg dertil en historie, der rummer alt det drama, al den jalouxi, al den skæbne, der hører sig til i en stor, dramatisk, tragisk, romantisk opera. “Carmen” er en af Den Jyske Operas satsninger i den kommende sæson, og amerikanske Thaddeus Strassberger står for både instruktion, scenografi og kostumer, mens den unge danske mezzosopran Johanne Højlund synger den skønne, farlige titelperson.

“Den flyvende hollænder”

Hvor: Malmö Opera

Premiere: 2. februar 2019.

Hvis man én gang er blevet bidt af Richard Wagner, er man for altid bidt, og dejligt, at vores svenske venner på Malmö Opera også har overskud til at sætte den store, tyske mester i scene. Sæsonens Wagner i Skåne er “Den flyvende hollænder”, et tidligt værk, der ikke når samme højder som fx “Tristan og Isolde” og “Parsifal”, men som dog på sin egen måde er vedkommende, medrivende musikdramatik. I Malmø skiftes østrigske Josef Wagner og australske Daniel Sumegi til at synge hollænderen, og den unge svenske sopran Cornelia Beskow er hans elskede Senta. Hollandske Lotte de Beer iscenesætter, så der er lagt op til smukt internationalt samarbejde i det dejlige operahus på den anden side af Øresund.