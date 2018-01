Det er ikke DR, som er skurken - det er de multinationale skatteunddragere, som hæver kassen og som bonus viden om os alle sammen

Ordet sammenhængskraft har eksisteret på dansk siden 1799. Oprindeligt betegnede det tilbøjelighed hos dele af faste legemer og væsker til at hænge sammen (kohæsion). I de sidste 30 år har især borgerlige politikere brugt udtrykket til at understrege vigtigheden af, at vi i Danmark oplever en fællesskabsfølelse. Oplever os som danskere.

For tiden udmønter fællesskabsfølelsen sig især i et frådende had til DR. Virkeligt mærkeligt, da DR ubestrideligt står som den enkeltstående største garant for dansk sprog og kultur. Medievirkeligheden er Facebook, Google, Netflix, HBO, og hvad der ellers lurer, der som en tsunami trækker det økonomiske grundlag ud under ethvert dansk mediehus.

Det er dobbelt patetisk at opleve danske aviser hyle op om, at DR undergraver deres økonomi. Patetisk og forhåbentligt hyklerisk, for hvis de selv tror på det, så er de dummere, end politiet tillader. Det er ikke DR, som er skurken, det er multinationale skatteunddragere, som hæver kassen og som bonus viden om os alle sammen.

Og hvad er det for noget pjat at tale om den dyre licens? En husstand betaler 2.527 kr. – om året! For det får man alle DRs kanaler, TV2s regioner, Radio24syv, lokalradio og -TV, filmstøtteordninger og meget andet. Interessant nok udgør momsen 505,40 kr. af beløbet. Det er mere end det dobbelte af, hvad TV2-regionerne tilsammen modtager fra hver enkelt licensbetaler.

Til sammenligning koster et årsabonnement på Berlingske 6.588 kr. Det er det normale for en avis, så hvis man gerne vil være velorienteret og holder et par stykker, så løber det hurtigt op. Bemærk, at aviserne er fritaget for moms. Så forskellen er endnu mere iøjnefaldende. Og hvis politikerne får gennemført at afskaffe licensen og finansiere DR over skatten, så bliver det helt umuligt at overskue og sammenligne, hvad pengene bliver brugt til.

Der er overhovedet ikke noget nyt i, at der skal skæres i DR. Der har været det ene blodbad efter det andet. Ikke fordi der blev brugt for mange penge til produktion. Men fordi politiske beslutninger om først at flytte DR til Ørestad som lokomotiv for den træge udvikling i området og derefter den afsindigt dyre koncertssal drænede organisationen for de milliarder, der skulle produceres programmer for. Derfor ser vi nu de genudsendelser og dåseprogrammer, som ligger lindt ud over programfladen, og som kritiseres af de partier, der med deres beslutninger har gjort situationen uundgåelig.

Det er ikke noget ukendt ledelsesredskab at kvæle sine modstandere i kærlighed. Det er det, DR tilsyneladende forsøger ved at inddrage de mest DR-kritiske folkevalgte i progammerne. Man kan ikke åbne for et sludreprogram eller en panelquiz uden at møde DF- og LA-politikere. De elsker at være i fjernsynet, men det hjælper ikke. Sammenhængskraften her udgøres af viljen til at få DR ned med nakken. Anført af den tidligere DR-ansatte kulturminister Mette Bock. Det ligner en tak for sidst. Men det får vi næppe en forklaring på i DR.