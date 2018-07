»Det er i kunsten, vi kan finde en fællesnævner på tværs af både landegrænser og sociale skel«

I en tid, hvor samfundet er under voldsom forandring, hvor Europa er i opbrud, og verdens politiske usikkerhed bliver stadig større, er det vigtigt at holde fast i værdier som kunst og kultur, mener operasangeren Peter Lodahl.

Han har længe været bekymret over den økonomiske og publikumsmæssige krise, som ikke mindst operagenren har befundet sig i. Og derfor var han ikke sen til at takke ja, da han for to år siden blev tilbudt stillingen som chef for Cph Opera Festival - og derved fik muligheden for at brede den kunstform, der ligger hans hjerte allernærmest, ud til en bredere kreds.

Lige nu er hans anden - og operafestivalens 10. - sæson i fuld gang. 15 dage, hvor operaen er rykket ud på gader og pladser med et repertoire, der spænder fra det elitære til det folkelige og med noget for - næsten - enhver smag og enhver alder.

Peter Lodahl er både chef for Cph Opera Festival og internationalt efterspurgt stjernetenor. Her til generalprøve på »La Bohème« på Det Kongelige teater.

Peter Lodahl voksede op i Herning i en familie, hvor sang og musik ikke var det, der fyldte medst - i hvert fald ikke opera. Faderen arbejdede med edb og i fritiden kørte han rally og fløj små privatfly, som han også lejede ud. Moderen var lægesekretær. Desuden drev familien et fritidslandbrug med juletræsproduktion.

Vækket af en ildsjæl

Peter Lodahls kærlighed til sangen blev først vækket, da han kom i kontakt med ildsjælen Mads Bille, dengang korleder i Herning, i dag kunstnerisk leder af Sangens Hus.

Takket være ham fik Peter Lodahl mod på at søge ind på Det Jyske Musikkonservatorium og senere Operaakademiet i København.

Karrierens første år foregik i Tyskland, på Operaen i Kiel og siden tre år som fastansat på Komische Oper i Berlin, inden daværende operachef Kasper Holten hentede ham til København i 2009.

I dag er Peter Lodahl en efterspurgt tenor verden over og har sunget hovedpartier i nogle af de største operaværker, bl.a. »Tryllefløjten«, »Cosi fan tutte«, »La Bohéme«, »Romeo og Julie« og »Lulu«.

Jeg vil påstå, at en gennemsnitlig tysk bager eller tømrer har større relation til Mozart og Goethe end en ditto dansk akademiker har til Nielsen og Oehlenschläger Peter Lodahl

»Det er i kunsten, vi kan finde en fællesnævner på tværs af både landegrænser og sociale skel,« har han tidligere sagt. Men han er alvorligt i tvivl om, hvordan det går med den kulturelle dannelse i dagens Danmark - f.eks. sammenlignet med Tyskland.

»Jeg vil påstå, at en gennemsnitlig tysk bager eller tømrer har større relation til Mozart og Goethe end en ditto dansk akademiker har til Nielsen og Oehlenschläger,« sagde han i et interview med Berlingske forrige år.

Med jobbet som chef for operafestivalen måtte Peter Lodahl fravælge ansættelsen på Det Kongelige Teater, men han synger stadig store roller både på Den Kongelige Opera og i førende internationale operahuse.

Tidligere i år sang han titelrollen i den nykomponerede opera, »Marco Polo« som operahuset i Guangzhou i Kina havde bestilt. Og til foråret 2019 synger han sammen med Johan Reuter i »Drot og Marsk« på Det Kongelige Teater.

Under Operafestivalen kan chefen selv desuden opleves i »Dichterliebe recomposed« på Takkelloftet 8. og 9. august.