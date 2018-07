»Det er fint, hvis folk tror det er en joke. For så må jeg bare arbejde endnu hårdere for at vise dem, at det er alvor!«

Nogle gange skal man ud i verdensrummet for at få det rette perspektiv på tingene. Det er i hvert fald sådan den 32-årige skuespiller, filmproducer og manuskriptforfatter Shahbaz Sarwar tænker. Han er netop gået på orlov fra sit deltidsjob som DSB-ansat for helt at hellige sig sit livs vildeste drømmeprojekt: at spille hovedrollen i en Disney-produceret »Star Wars«-TV-serie.

For at at nå dertil har han selv skrevet et manuskript til serien, og han igangsætter i denne uge en kickstarter-kampagne for at finansiere sin film, der udstyrsmæssigt skal være biografstandard. Han har selv produceret en prøvefilm, hvor han duellerer med den erfarne stuntkvinde Lauren Okadigbo i rollen som jediridder. Og ja, selvfølgelig frygter han indimellem ikke at blive taget alvorligt. Men her kommer verdensrummet ind i billedet - for der kan ingen høre dig blive til grin.

»Hvis jeg vågner om morgenen og skal til et vigtigt møde om serien, kan jeg godt være bange for, at jeg sætter mit navn og rygte over styr. Men så plejer jeg at kigge på et billede af Jorden set fra rummet, og så indser jeg, at jeg ikke er andet end et støvfnug i universet. Og det samme gælder selvfølgelig de mennesker, jeg skal tale med,« siger Shahbaz Sarwar.

Skuespilleren er langt fra alene om at være så vild med Star Wars, at han brygger videre på det særlige fiktive univers. Antallet af fans, der har lavet amatørfilm med udgangspunkt i stjernekrigskarakterer som Han Solo, Prinsesse Leia eller dusørjægeren Boba Fett, er blevet så stort, at universets skaber, George Lucas allerede for år tilbage måtte give fanfilmene sin velsignelse, og i dag er det tilladt at producere egne Star Wars-film, så længe de ikke ødelægger de officielle films indtjening. Men Shahbaz Sarwars ambitioner går meget videre end at lave en fem minutter lang video i sin baghave.

Teaserplakat for »Shrouded Destiny«. Foto: Jonatan Egholm Keis

Ved hjælp af crowdfunding vil han indsamle 800.000 kroner i startkapital til et 45 minutters pilotafsnit »Shrouded Destiny«, der skal være afsæt for hele fem sæsoner af det, han kalder en »Game of Thrones«-udgave af en Star Wars-historie. Alle de indsamlede midler skal »op foran kameraet«, som han siger, hvorfor de omkring 30 personer, han indtil videre har fået engageret i projektet, er parate til at arbejde gratis. Til gengæld kan pilotafsnittet måske blive en billet til Hollywood for de involverede, da det er tanken, at afsnittet skal fungere som en ambitiøs jobansøgning til Disney, som i dag er det selskab der ejer rettighederne til Star Wars.

Shahbaz Sarwar har arbejdet på manuskriptet i halvandet år, og det er blevet skrevet igennem mange gange. Det er ikke så nemt, for det er faktisk en helt ny vision for universet, han har udtænkt.

»Disney er lige nu ved at udvikle en meget stor produktion af Star Wars-film, og derfor mener jeg, at der bør være plads til en udgave til filmenes voksne fans. Jeg vil gerne finde et publikum med et vist mål af livserfaring,« siger Shahbaz Sarwar.

Historien i pilotafsnittet er inspireret af Star Wars-universets egne legender om jediridderne og foregår omkring 500 år før de nuværende film. Her har jediridderne, som det er deres skik, fundet et barn med særlig stærk adgang til Kraften (Star Wars-universets metafysiske omdrejningspunkt), men barnets familie modsætter sig riddernes ønske om at oplære barnet i Kraftens tjeneste.

»Tematisk handler om det ansvar som stærke institutioner har, når de udøver deres magt. Og så handler det om betydningen af tilhørsforhold, hvilket er et tema for mig selv med min baggrund som født i Danmark af pakistanske indvandrere,« siger Shahbaz Sarwar.

Foreløbig har han allieret sig med flere erfarne filmfolk, heriblandt Daniel Stilling, der er filmfotograf med 15 års erfaring fra Hollywood-produktioner som »The Martian«og stuntkvinden Lauren Okadigbo, der har medvirket i en række store actionfilm som »Justice League«. Og endelig har skuespilleren Lars Mikkelsen lovet at stille sig til rådighed for produktionen, når optagelserne efter planen går i gang i september.

Shahbaz Sarwar lægger ikke skjul på, at han benytter den metode som filmproducenter i Hollywood har brugt siden stumfilmens dage: At få fat i nogle gode navne og brug dem til at få fat i nogle endnu større navne, nemlig stjernerne.

»Jeg vil ikke have, at folk går ind i det her projekt, fordi det handler om Star Wars, men fordi de kan se, at det er en fed historie. Det er fint, hvis folk tror at projektet er en joke. For så må jeg bare arbejde endnu hårdere for at vise dem, at det er alvor. De skal tro på, at det her kommer til at ske. Og det gør det. På en måde er det faktisk mere end selveste Star Wars. For det handler om at virkeliggøre sine vildeste drømme,« siger Shahbaz Sarwar.