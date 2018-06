Det bedste af det bedste

Fortryllende.

Det er, hvad Designmuseum Danmarks udstilling, Creme de la creme, er. For en gang skyld en udstillingstitel der ikke overdriver. Det er virkelig en udsøgt samling af fremragende værker hentet fra en håndfuld kontinenter og lige så mange århundreder.

Det danske kunstindustrimuseum er i forvejen en skatkiste af design fra det meste af verden. En samling grundlagt i 1890erne for - ligesom det er tilfældet med Victoria & Albert i London - at tjene som inspiration og forbillede for generationer af kunsthåndværkere og møbelarkitekter. I Designmuseum Danmark er samlet nogle eksempler på noget af det ypperste, menneskeheden har skabt på det område. Så fin er samlingen i Bredgade, at mange af genstandene ofte er udlånt. Ikke for øjeblikket. Museet har holdt på nogle af sine ejendele i resten af året og til slutningen af januar at vise, hvad der er creme de la creme. Udstillingen spreder sig over seks sale og er en bred vifte af forskelligartede genstande. Porcelæn, møbler, tæpper, glas, smykker.

Da europæerne havde lært af kineserne at fremstille fornem keramik, lykkedes det at skabe en stor tradition i blandt andet Delft. Denne flisevæg er fra omkring 1725-30. Pressefoto

Kinesisk indflydelse

Samlet på smukke genstande har vi altid. Men de store opdagelsesrejsers tid i 1500-tallet betød, at fyrsterne rundt om i Europa kunne opbygge nye samlinger i raritetskabinetter eller Wunderkamre. Det kunne være dyrekranier, fremmedartede dyr der var udstoppede, konkylier - blandet sammen med kunstgenstande af forskellig art. Kongerne samlinger gik siden i arv til museerne - men de store rejser betød også ny og stærk indflydelse fra fremmede kulturer. Udstillingen viser mange, meget smukke eksempler på kinesisk porcelæn - og på hvordan mødet med de forfinede vaser og krukker betød, at der også i Europa blev grundlagt en porcelænsproduktion. For eksempel i Meissen som også er en af udstillingens fokuspunkter.

Emile Gallé: »Les Algues« fra omkring år 1900. Pressefoto

Århundrederne betyder selvfølgelig også, at vi kan bevæge os gennem flere stilperioder, hvor ikke mindst barokken indbyder til fortabelse i disse vældige, udsmykkede møbler, der har taget mange år at fremstille, og som fortæller om en sanselig appetit på verden og dens motiver og mønstre. Et andet højdepunkt er eksemplerne på art nouveau; en stilretning der havde sit højdepunkt omkring i årtierne omkring 1900 og også søger at vise en overdådig verden af skønhed med slynget ornamentik. Her finder man blandt andet vaser af Gallé og smykker af René Lalique.

Ligesom europæiske kunsthåndværkere blev inspireret af kinesisk porcelæn og nogle århundreder senere af japanske træsnit, hentede også moderne kunstnere i det 20. Århundrede nye typer billedsprog fra kontinenter som Sydamerika og Afrika, og nogle af de nyere værker på udstillingen indikerer, hvordan den tidliger modernismes store skikkelser blev optaget af såkaldt primitiv kunst. Tidsmæssigt afsluttes fortryllelsesfesten i Designmuseum Danmark med nogle fabelagtige gobeliner af Fernand Legér og Richard Mortensen og stærk, ekspressiv keramik af blandt andre Asger Jorn. Så kan man tage endnu en runde i salene, for Creme de la Creme er virkelig en fest for øjnene. Tilmed er udstillingen disponeret på en sådan måde, at de fleste af genstandene har plads og ro omkring sig og får en værdig museal præsentation.

Creme de la Creme. Hvor: Designmuseum Danmark, Bredgade Hvornår: Tirsdage-søndage 10-18, onsdage tillige til 21. Til 29. januar 2019.