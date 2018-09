Det amerikanske flag er klippet ud i ny månefilm, og det giver ballade

Amerikansk politik er mineret, og sager om kulturel identitet og national stolthed eksploderer hele tiden i amerikanske medier og udløser debatter om racisme, væltede statuer, identitetspolitik og meget andet. Den seneste debat handler om en ny Hollywood-film »First Man«, der fortæller om den første mand på Månen i 1969, hvor Neil Armstrong og astronaut Buzz Aldrin gik på Månen.

Problemet er, at Neil Armstrong plantede et amerikansk flag på Månen, og dette nationale flag er væk i den nye film. Skuespilleren Ryan Gosling, der spiller Armstrong, har sagt i amerikanske medier, at fraværet af et amerikansk flag er bevidst, fordi man ønskede at præsentere måneturen som en indsats, der »rakte ud over nationer og grænser«. Gosling sagde, at han håbede, at månemissionen vil blive set som en »menneskelig bedrift«.

Gosling, der er canadier, gjorde ondt værre ved at tilføje: »Jeg tror ikke, at Neil så sig selv som en amerikansk helt. Fra mine samtaler med familien og folk, der kendte ham, så var det stik modsat.«

Skarp kritik fra Aldrin

Ifølge avisen Daily Mail har filmen premiere på Venedig Filmfestival i denne uge, og flere kritikere noterer, at filmen nedtoner hele måneturen som et amerikansk projekt. Den anden mand på Månen, Buzz Aldrin, der nu er 88 år, tweetede et foto af det amerikanske flag på Månen og tilføjede: »Stolt af at være amerikaner«.

Filmens instruktør er den Oscar-vindende instruktør af »La La Land«, Damien Chazelle. Buzz Aldrin bliver i filmen spillet af Corey Stoll, og han fremstilles som noget af en rapkæftet og ikke særlig sympatisk type.

Republikaneren Marco Rubio, der stillede op som modkandidat til Donald Trump, skrev på Twitter: »Dette er total galskab. Det amerikanske folk betalte for den mission, raketter bygget af amerikanere, med amerikansk teknologi og med amerikanske astronauter. Det var ikke en FN-mission.«

Den konservative kommentator Ben Shapiro, der har millioner af følgere på YouTube, skriver på Daily Wire, at det er typisk, at det venstreorienterede Hollywood knytter alle universelle synder til USA, men enhver specifik sejr til menneskeheden generelt: »Slaveri: Udelukkende amerikansk. Racisme: Udelukkende amerikansk. Sexisme: Udelukkende amerikansk. Homofobi: Udelukkende amerikansk. At sætte en mand på Månen: Menneskehedens bedrift.«

John F. Kennedy kaldte det nationalt

Ben Shapiro gør opmærksom på, at da præsident John F. Kennedy i 1962 holdt en berømt tale om missionen, gjorde han den netop til et amerikansk projekt, der under Den Kolde Krig skulle vise Sovjetunionen, at den frie verden og USA kunne konkurrere med de sovjetiske forsøg i rummet: »Denne nations løfter kan kun opfyldes, hvis vi som nation er først, og derfor vil vi være først (...) Om det vil blive en kraft for det gode eller det onde, afhænger af mennesker, og kun hvis USA har en førerposition, kan vi hjælpe med at bestemme, om denne nye verden vil blive et fredens kontinent eller et nyt rædselsteater af krig.«

Shapiro slår fast, at månemissionen var et nationalt projekt i menneskehedens tjeneste, og at fjerne det amerikanske flag i filmen er udtryk for Hollywoods anti-amerikanske holdninger.

Neil Armstrongs to sønner er også trådt ind i debatten og skrev: »Historien er menneskelig og universel. Selvfølgelig fejrer filmen det som en amerikansk bedrift, men den fejrer det også som en bedrift for hele menneskeheden.«