Derfor er jeg færdig med ordet "mesterværk

Jeg har givet mig selv et løfte. Jeg vil ikke længere bruge ordet mesterværk. Jeg har ellers brugt det mange gange. Også på skrift. For ikke så længe siden for eksempel om et maleri af Pablo Picasso og en roman af Fjodor Dostojevskij. Og det er altså ikke, fordi de malerier og romaner, og hvad det nu kan have været, jeg gennem tiden har kaldt mesterværker, ikke almindeligvis regnes for noget af det ypperste, der er skabt inden for de forskellige genrer og/eller af den og den kunstner, for det gør de, så min brug af ordet mesterværk har været i overensstemmelse med ordbogens definition af, hvad mesterværk betyder. Det er med andre ord ikke der, problemet ligger. Ikke i selve betydningen.

Problemet ligger derimod, som jeg ser det, i, at ordet mesterværk er et af de ord, der havde sin tid, så længe det varede, og som nu fortjener ikke længere at have sin tid, fordi det er begyndt at klinge forkert (eller i hvert fald som jeg hører det). Det er begyndt at klinge gammeldags og monumentalt, og det er slemt nok, men det er også begyndt at klinge af noget med genidyrkelse og absolut kritikløshed, synes jeg, og der siger jeg stop, det gider jeg ikke være med til. Nok er der forfattere, malere, komponister og andre skabende kunstnere, hvis ting jeg elsker, men jeg elsker ikke dem eller deres ophavsmænd- og kvinder ukritisk, og jeg dyrker dem heller ikke. Ikke som i virkelig at dyrke. Slet ikke. Det vil jeg ikke.

Og det er altså ikke, fordi ordet mesterværk ikke har haft sin tid og sin berettigelse, for det har det som antydet. Sagen er bare, at rigtig mange ord af den ene eller den anden grund overlever sig selv. Vi siger jo heller ikke længere kålhøgen, når vi mener kæphøj (og vi siger knap nok heller længere kæphøj), og vi siger heller ikke »den er mægtig«, når vi synes, at noget er rigtig fedt (og yngre mennesker siger knap nok heller længere fedt.) Sådan er dét. Ord har deres storhedstid og deres nedgangstid, og en dag er det slut. I hvert fald for mange af dem. Måske for de fleste af dem.

Så jeg vil fortsat nyde mesterværkerne, jeg vil bare ikke kalde dem mesterværker. For mig er ordet mesterværk blev til noget, der hører fortiden til, ligesom smagen af min mors kørvelsuppe på barndommens Amager og ligesom duften af madeleinekage i Marcel Prousts enorme erindrende roman »På sporet af den tabte tid«, som jeg fra nu af heller ikke længere, som jeg ellers har haft for vane, vil kalde et mesterværk. Heller ikke selv om det lige præcis er det, den er. Eller i hvert fald var. Så længe det varede.