Derfor elsker jeg C.V. Jørgensen: »Jamen, er du ikke liiiiidt for ung til den slags musik?«

»Jamen, er du ikke liiiiidt for ung til den slags musik? Det var da vist noooooget før din tid..«

Det er en sætning, jeg har hørt et trætteligt antal gange fra folk, der er ældre end mig. Selvom det nok klæber sig til en form for besidderisk følelse af, at »ungdommen« ikke skal komme rendende og gøre indtog i en tid, der lå før YouTube-fænomener, streamintjenester og Kendrick Lamar, så er det lige enerverende hver gang.

Men jeg forstår det egentlig godt. For det handler nok lidt om at tage ejerskab over en tid, der var definerende for en periode i livet. Det respekterer jeg.

Så med alt respekt går jeg herefter på strandhugst i en musisk tid, der mestendels lå før min fødsel i 1990. Så er du hermed advaret, hvorfor vi kan komme til sagen herunder:

Det skal nemlig handle om C.V. Jørgensen.

For der er de musikere, hvis sange sætter sig på hjernen - ofte til stor irritation. Og så er der de musikere, hvis sange sætter sig i hjertet - til stor inspiration og evigt minde om, at ordet har magten, og at musik er den forklarlige magi.

Mit livslys er ude at svømme. Min næste er gået til ro. Jeg står ved en korsvej - og savner dem begge to. C.V. Jørgensen - Spildte bedrifter, Sjælland (1994)

I dag fylder en af de musikere, der har dannet grobund for mange senere danske musikere og sangskrivere, 68 år. Nemlig C.V. Jørgensen, der, ikke overraskende, har en stor plads i mit unge hjerte. Og dét i en tid, hvor konstant synlighed og tilstedeværelse på blandt andet sociale medier er afgørende for kunstneres plads i folkets bevidsthed, hvilket paradoksalt nok ikke er tilfældet med C.V. Jørgensen, der således let nok kunne glide ud i glemslen.

Om det er mit indrammede LP-eksemplar af albummet »Tidens Tern« eller de små fortællinger, der sporadisk taler til mig, som holder ham fast i min bevidsthed, ved jeg ikke. Men selvom manden bag de mangefacetterede og underfundige album ikke har udgivet ny musik siden 2002, hvor han udgav det 12. studiealbum »Fraklip fra det fjerne«, så er han i hvert fald heller ikke flyttet helt ud i skyggen.

(Klummen fortsætter efter billedet)

CV Jørgensen spiller ved denne første af tre Festuge-koncerter med hans deltagelse et koncentreret sæt som gæstesolist i orkestret The DeSoto Caucus.

C.V. Jørgensen er nemlig aktuel med en række danske koncerter lige nu, senest med en tætpakket koncert i Store Vega i København, der, ifølge Berlingskes musikredaktør Michael Charles Gaunt, »gav genlyd i publikums hjertekamre og satte sig som tårer i øjenkroge og rejste nakkehår.« (Læs hele anmeldelsen her)

Det var da også med stor glæde, at både Roskilde Festival, Aarhus-festivalen NorthSide og Tinderbox i Odense i år kunne skrive de to initialer »CV«, der gemmer på fødenavnet Carsten og det påtagede kunstnernavn Valentin, på plakaten. (Du kan få et overblik over årets festilvaler lige her)

Så fik jeg også chancen for at opleve den musiker, der, for mig, er definitionen på en musisk helt - og velsagtens også et forbilledligt forbillede.

C.V. Jørgensen skriver tekster, der er evigt aktuelle og uforklarligt geniale. Måske er det i virkeligheden derfor, det aldrig klinger hult - selv for en ung mand.

Måske er det også derfor, jeg elsker C.V. Jørgensen for alt, hvad han har givet til mig og til dansk musik.

Kære Carsten »Valtentin« Jørgensen. Tillykke med fødselsdagen. Og af hjertet tak.

Lyt til albummet »Tidens Tern« på Spotify herunder: