»Der var ingen tvivl om, at vi havde fået et transkønnet barn«

Alle børn udvikler en kønsidentitet, og den skal de stille og roligt have lov til selv at udvikle. Men vi er smækfyldt med kønsnormer som voksne, uden vi selv ved det. Helge Sune Nymand er far til en datter, der blev født som en dreng. Vi har stadig et samfund, der er indrettet til drenge og piger, mener han.