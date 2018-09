Der, hvor jeg kommer fra, flokkedes sorte fugle i horisonten som herskere af den mørke markjord og lignede små, sorte prikker på himlen, de skreg og fortsatte i uendelighed. Under dem indrammede landevejene markerne. Jeg forestillede mig, at de for fuglene lignede firkantede kasser som et skakbræt uden brikker. Provinsen, hedder det.

Der, hvor jeg kommer fra, skete der alt og ikke en skid. Mine venner og jeg kørte rundt på hullede og lappede landeveje i vores forældres biler. Vi kørte for stærkt og hørte De Eneste To med volumeknappen skruet rundt om sig selv, højtalerne raslede, og vi sang med til vores stemmebånd ikke kunne klare mere. Vi sang:

Folk forsvinder / Morten, hvor blev du af? / Nye liv begynder / Du' en anden i dag

Sangen hedder »Morten« og var for mig et klart billede af livet i provinsen. Den ramte mig lige i mellemgulvet. Sangen handler om en ven, der flytter væk og tager et skifte i livet, som fører til, at man ikke længere kender personen på samme måde som før. For mig er det en stor del af at være født i provinsen: Man vil gerne væk igen.

I sangen er handlingen fremstillet med en særlig ømhed over sig, synes jeg. En ømhed, man bedst fornemmer, hvis man står og glor udover en tom, flad mark, imens man hører den. Og det har jeg haft rig mulighed for at gøre. En dag stoppede jeg op i stilhed og tænkte over sangen “Morten”. Hvordan var min egen “Morten” endt? Havde han fundet ud af, hvad han skulle bruge livet på? Fundet mening?

Jeg ved ikke, hvad der er sket med ham. Jeg finder nok aldrig ud af det. Men måske skal det være sådan, for der, hvor jeg kommer fra, siger de fleste mennesker goddag og farvel på én og samme tid. Og som De Eneste To så rigtigt synger: Folk forsvinder.

Men er det mig, der er forsvundet? I så fald kommer jeg tilbage, for der, hvor jeg kommer fra, er der, hvor jeg blev født, og det er der, jeg skal tilbage til. Måske tænker min »Morten« det samme. Og så kan vi begge en dag køre på de slidte landeveje og se himlens sorte prikker igen.