»Der går hurtigt trutmund og kæledyr i bøger til piger«

Det var under en sommerferie til Venedig, at brødrene Lyngbo pludselig opdagede, at de var blevet ligesom deres forældre.

Det var en helt normal ferie med to lejede Airbnb-lejligheder og planer om at nå det hele – og alligevel var den helt anderledes. Hvis man skal forstå det, skal man lige høre om baggrunden.

Martin og Lasse Lyngbo er opvokset i det, man kalder et ressourcestærkt hjem. Mor var skolelærer, far var jurist. Begge var historie-interesserede.

»Vores far læste Skalk, røg pibe og var umulig at slå i Trivial Pursuit. Når vi var på ferie, blev vi slæbt af sted for at se kirker og museer og borge. Når det var slut, kunne man måske få en is bagefter. Jeg drømte enormt tit om at komme på campingferie med en swimmingpool,« husker musikeren Lasse Lyngbo og smiler til sin storebror, Martin, der til daglig arbejder som instruktør. Begge mænd husker tiden.

Brødrene Lyngbo Martin Lyngbo, født 1971. Dramatiker og sceneinstruktør. Uddannet fra Statens Teaterskole i København 2003. Fra 2005 til 2017 teaterdirektør på Mungo Park, Allerød.

I 2016 Reumert-nomineret for Årets Drama og Årets Instruktør og modtog samme år en Reumert for Årets Forestilling i det lille format for stykket »Forstad«. Har i denne sæson instrueret »Skam« på Aveny-T og »Barberen i Sevilla« på Det Kgl. Teater. Far til tre.



Lasse Lyngbo, født 1977. Musiker, sangskriver og producer. Arbejder primært som sangskriver og producer for blandt andre Lydmor, Vinnie Who og Hjalmer. Komponerer desuden musik til film, TV og teater – senest »Barselsstuen« på Det Kgl. Teater. Lavede desuden titelmelodien til julekalenderen »Tidsrejsen«. Far til fire. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Men da de stod i Venedig med deres egne børn – Martin har tre, og Lasse er far til fire – kunne de pludselig høre faderens ord komme ud af deres mund.

»Pludselig står man der og hører sig selv sige til børnene: »Se den kirke. Den er jo lavet med tydelig inspiration fra artikekturen i Byzans.« På den måde bliver man pludselig lidt sine forældre,« husker Lasse Lyngbo, der til daglig er musiker i »pop-paladset« på Islands Brygge. En ældre bygning, der huser studier for en række af hovedstadens største musiknavne.

Men Lasse er ikke længere kun musiker, og foran ham ligger nu den børnebog, der viser, at han er gået i en anden retning. Alt sammen på grund af turen til Venedig.

Man skal ikke dunke sig selv i hovedet med årstal

Da først Lasse og Martin Lyngbo kunne mærke, at de selv havde overtaget faderens historiske begejstring – og at de havde lyst til at give den videre til deres egne børn – var der ingen vej udenom.

De to brødre gik i gang med at lede efter bøger, der kunne formidle historiske fortællinger til mindre læsere. Men det var faktisk ikke så nemt.

»Vi er jo bare nogle okay amatørhistorikere med et stort hjerte for magi og fantasy. Men vi kunne bare ikke finde den børnebog, som kunne formidle det stof. Og hvis ikke man kan finde det, man leder efter, må man nogle gange lave det selv,« siger Martin Lyngbo.

Hvis jeg skal finde egnet litteratur til en pige på ni år i dag, er det næsten bedst med »De Fem«-bøger eller »Skatteøen«, men den er altså skrevet i 1800-tallet. Martin Lyngbo

Resultatet er blevet »Marco Polos Skat«, en historie om jødiske Sarah, der drømmer om at gøre Venedig til sit hjem, og som har magiske evner. Det hele foregår i 1298, hvor byen er midt i nogle afgørende begivenheder. Marco Polo er ved kommet hjem fra sin rejse, der ændrer hele vores forståelse af andre verdensdele. Samtidig er byen begyndt at modtage en del jødiske flygtninge.

»Vi begyndte med at lægge os fast på, at det skulle foregå i den by, vi selv havde besøgt. Og så begyndte vi med at fortælle historierne for hinanden. Frem og tilbage,« siger Martin Lyngbo.

»Vi vidste, at vi gerne ville formidle viden uden at lukke ned for fantasien. Mange af os har sådan et skamfuldt forhold til verdenshistorien, fordi vi er bange for at blive dunket i hovedet med de rigtige årstal. Men det er jo ikke det, der er det afgørende,« fortæller han og understreger, at det spændende er, om man kan formidle stof på en stor afstand. Altså få dagens unge til at lytte med.

»Jeg kan mærke, at jeg bedst kan fange børnene, når jeg kan fortælle det spændende – gerne med et barn som hovedpersonen. En, de kan idenficere sig med,« som Martin Lyngbo siger.

Hvor er pigerne?

Hvis det var svært at finde historiske romaner til børn, blev det endnu værre, da Lasse og Martin Lyngbo begyndte at lede efter bøger med en pige i hovedrollen. Det var næsten umuligt at opdrive. Måske fordi det hele er blevet opsplittet i køn.

»Alting er blevet så segmenteret,« siger Lasse Lyngbo. »Drengefilm handler om super-drenge, der lavede traditionelle drengeting, mens pigefilmene handler om piger, der er enormt pige-agtige.«

Martin Lyngbo stemmer i. »Selvom der er så meget god børnelitteratur, så er der altså et hul til den aldersklasse, vi kalder tweens. Jeg oplever, at de bliver skubbet ind i et særligt univers, hvor der går trutmund og kæledyr og romantik i den meget tidligere, end børnene selv er klar til.«

Litteraturens stærke piger Sarah er ikke helt alene om at være en sej roman-pige. Her er et par af de øvrige heltinder, man kan finde på siderne.



Ronja Røverdatter

Den krølhårede røverdatter vil gerne gå sine egne veje. Også selvom det byder hendes far imod. Ronja er nemlig ikke bange for noget. Forfatter: Astrid Lindgreen.



Karla

Den niårige hovedperson i »Karlas Kabale« bor sammen med sin mor, sin papfar og to små brødre. Hun er glad for sin nye familie, men tænker også meget på sin rigtige, noget drikfældige far. Forfatter: Renée Toft Simonsen.



Pippi Langstrømpe

Hun kan løfte sin hest og fange tyveknægte. Faktisk kan Pippi Langstrømpe det meste helt selv – og sammen med sine venner Tommy og Annika. Forfatter: Astrid Lindgreen.



Dina

Hovedpersonen i »Skammerens Datter« har arvet sin mors evne til at se igennem folks skam. Evnen betyder, at hun bliver inddraget i en voldsom sag. Forfatter: Lene Kaaberbøl. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Martin Lyngbo understreger sin pointe. »Hvis jeg skal finde egnet litteratur til en pige på ni år i dag, er det næsten bedst med »De Fem«-bøger eller »Skatteøen«, men den er altså skrevet i 1800-tallet. Den senere litteratur er hurtigt henvendt til tweens, som er sådan en betegnelse, man har opfundet for at gøre børnene til en ny forbrugergruppe. Jeg tror ikke, at de er parate til at gå ind i et univers, der handler om kærester, endnu.«

Af samme grund er der heller ingen kærlighedshistorier i »Marco Polos Skat«. Der er bare en god historie om nogle magiske børn, der kan påvirker verdenshistorien. Og en fortælling om at værne om barndommen.

»Det lyder simpelt, men hvis vi lærer 11-12-årige at gå op i, hvor mange likes, de kan få ved at poste deres fredagsslik, så tager vi altså noget fra dem,« siger Lasse Lyngbo og bliver suppleret af sin storebror.

»Lad mig bare være kamp-feministen her: Der mangler historier for piger med piger. Der mangler skildringer af piger, der taler med hinanden, uden at en eller anden mand skal bruge dem til noget. Næsten den eneste pige, Pippi Langstrømpe har at tale med, er Annika, men hende er der heller ikke meget sjov ved.«

»Marco Polos Rejse« er udkommet på Peoples Press. Der er allerede skrevet kontrakt på den næste bog i serien.