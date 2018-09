»Årets hædersprismodtager er intet flokdyr. Denne mand er en åndens kæmpe – og en af landets største instruktører. Han er en stor kender af det klassiske teater, men han har også betrådt helt nye stier i dansk teater. Og han har gjort det med begavelse, kunstnerisk kraft og en stor kærlighed til skuespillerne.«

Sådan lød ordene, da instruktøren Klaus Hoffmeyer, der fylder 80 år 23. september, fik Hædersprisen ved Reumert-prisuddelingen i 2013.

Applausen var lang og varm. Dansk teater havde meget at sige ham tak for. For at være med til at introducere en ny tids krævende dramatiker allerede i slutningen af 1960erne – han var uddannet mag.art. i sammenlignende litteratur, var en del af Studenterscenen og blev inspireret til sit eget virke som instruktør af Antonin Artauds »Det dobbelte teater«, som han oversatte. For at have været utrættelig fødselshjælper for ny dansk dramatik – fra Ørnsbo til Line Knutzon. Og med en lang række iscenesættelser bag sig, ikke mindst den roste version af Fassbinders »Affaldet, byen og døden« (1987), Wagners »Ringen«(1996) i en kraftpræstation i Aarhus, og i TV-Teatret.

På Det Kongelige Teater blev P.O. Enquists »Fra regnormenes liv« en langvarig succes. På den baggrund føltes det helt naturligt, at Hoffmeyer blev skuespilchef samme sted i 1996, da Birgitte Price døde. Men perioden blev ikke lykken.

Forkælighed for det uspillelige

Repertoiret på teatret blev ganske enkelt for ensporet smalt. Stemningen på og omkring teatret efterhånden for trist. Kritikken var hård.

Blev Hoffmeyer i virkeligheden skuespilchef for sent? Og var hans elitære smag lige det, nationalscenen havde brug for? For mange nye danske stykker, en del af repertoiret, teatret ellers havde sjoflet, faldt på stribe, fordi de ikke var godt nok forberedt. For mange klassikere viste sig ikke at være det, fordi Hoffmeyer, som selv instruerede, havde en forkærlighed for det uspillelige – med Oehlenschlägsgers »Fostbrødrene« som det måske grelleste eksempel.

Når det så er sagt, har det været ejendommeligt at være vidne til, hvordan dansk teater nærmest efterfølgende gav den begavede teatermand karantæne. Bortset fra Odense Teater, hvor han i den grad demonstrerede, hvad det var, andre gik glip af: Den ordrige brite Howard Barkers »12 møder med et vidunderbarn«, Jokum Rohdes »Pinocchios aske«, »Orestien« i et totalt ombygget teaterhus, »Jeppe på Bjerget«. Forestillinger, der vidnede om, at det krævende, det aggressive, det voldsomme, og den betydelige taghøjde altid har tiltalt ham og hans kølige lidenskabelighed.