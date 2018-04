Den svenske dj og musiker Avicii er fundet død

Tim Bergling, der er kendt som dj, musiker og producent under kunstnernavnet Avicii, er fundet død. Det oplyser hans pr-manager ifølge den svenske avis Dagens Nyheter.

»Det er med stor sorg, vi må meddele at Tim Bergling, kendt under artistnavnet Avicii, er død. Han befandt sig i Muscat, Oman og blev fundet død fredag eftermiddag lokal tid,« skriver dj'ens pressekontakt Ebba Lindqvist i en meddelelse ifølge avisen.

Hun beder derudover om, at familien får fred, og at der vises hensyn.

Den verdenskendte musiker og dj blev 28 år.

Han slog igennem i 2011 med singlen "Levels" og har udgivet to albummer. Det første, "True", kom i 2013, mens "Stories" kom i 2015. Han har desuden haft to store verdensturnéer i kølvandet på de to albummer.

Blandt hans største hits kan ud over "Levels" nævnes "Hey Brother" og "Wake Me Up", der begge toppede hitlisterne i flere lande.

En anden svensk avis, Expressen, har været i kontakt med det svenske udenrigsministerium. Her bekræfter man, at en svensk mand i "30-års-alderen" er fundet død i Oman.

»Vi kan ikke sige mere, indtil hans pårørende er underrettet,« oplyser en pressemedarbejder.

/ritzau/