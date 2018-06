Den smukke unge mand fra Brixton

Nok er jeg ikke den store kirkegænger, men én pilgrimsfærd har jeg da foretaget. Endda flere gange. Og det er til ovenstående vægmaleri af David Bowie, Det kan ses i den londonske bydel Brixton, hvor Bowie trådte sine barnesko.

Det er man naturligvis stolt af i Brixton, og i forbindelse med Bowies alt for tidlige død for to år siden holdt man gadefest (hvis fest er det rette ord), hvor sprutten flød og alle sang med på deres helts sange natten igennem.

Vægmaleriet er inspireret af coveret til albummet Aladdin Sane fra 1973, hvor både for- og bagside nok er blandt musikhistoriens mest ikoniske. Vægmaleriet blev skabt af den australske kunstner James Cochran, der også bare kendes som Jimmy C. Da Bowie døde blev det naturligt nok straks et samlingspunkt for sørgende fans fra hele verden.

Jeg var der selv første gang kort tid efter, og der var på en gang en nærmest andægtig stemning såvel som en forståelse af samhørighed blandt de tilstedeværende.

Først stod vægmaleriet bare frit fremme, men nu har myndighederne sat en gennemsigtig plade op foran for at beskytte det mod vind og vejr - og velsagtens folk, der skulle være tumpede nok til at »berige« det med deres eget navn eller lignende - og det er selvfølgelig lidt imod den slags gadekunsts natur, men til gengæld bliver det bevaret for eftertiden. Og det glæder mig, for min almindelige tristesse over Bowies bortgang fejes midlertidigt bort, når jeg ser unge som gamle i alverdens munderinger kigge forbi Brixton for at mindes deres idol.

Dette foto er taget på årsdagen for Bowies død, og jeg tror, at Bowie med sin hang til fantastiske kostumer ville sætte pris på denne unge fan. Han levede helt sikkert ikke forgæves,