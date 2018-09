Den ondeste unge inden for meteorologi kan hedde mange ting

Orkan, tyfon, storm, cyklon, tornado. Kært barn har mange navne, siger man gerne. Men den ondeste unge inden for meteorologi kan hedde mindst lige så mange ting!

De amerikanske myndigheder døjer for eksempel med Florence for tiden og har sat evakueringen af omkring en million mennesker i gang. Florence begyndte som et gigantisk lavtryk ud for Afrika sidst i august og vil så ramme den amerikanske østkyst lige om lidt med vinde på op til 220 kilometer i timen.

Og den hører til de tropiske orkaner. Som både er og ikke er det samme som en tyfon. Meteorologerne har faktisk et oprørt hav af begreber for dårligt vejr - alt efter dets styrke og geografiske herkomst:

Man kalder grundlæggende hvirvelstorme i den vestligste del af Stillehavet og Det Indiske Ocean for cykloner. Ordet blev opfundet i 1848 af kaptajn Henry Piddington fra den britiske handelsflåde og bygger på det græske kyklos i betydningen »cirkel« eller »cyklisk«.

Tyfon og tyfus

Samme slags vejrlig i det sydøstlige Asien og den nordvestlige del af Stillehavet hedder som regel tyfoner. Dét ord findes første gang i en rejsebeskrivelse af købmanden Caesar Frederick fra Venedig og kommer igen fra græsk: Typhein betyder i overført forstand »tilrøget« eller »omtåget« og findes også i eksempelvis ordet tyfus.

Og når fænomentet opstår i det østlige Stillehav eller Atlanterhavet, kalder man det så en orkan. Begrebet har rod i spanieren Oviedo y Valdés' store naturhistorie fra 1549 og er for en gangs skyld ikke groet fra græsk - men fra et truet sprog på de vestindiske øer:

Søfolk og meteorologer gennem tiderne har kaldt det huracan, furacan, herrycano, harrycain og mange andre ting.

Man kender faktisk op mod 40 stavemåder af »orkan« eller »hurricane«. Shakespeare bruger ordet »hurricano« i hele to dramaer.

Årsagerne og de forfærdende konsekvenser er under alle omstændigheder de samme: Den lette luft over et hav med varmt vand stiger og trækker kold og tung luft ind forneden med kæmpe gnidninger og roterende bevægelser til følge.

Uvejret på dansk jord når som regel kun op på storm.

Vi har af gådefulde grunde givet dem navne efter amerikansk forbillede siden Stormen Allan i oktober 2013. Men vi har faktisk også haft egentlige orkaner over os - som da Decemberorkanen ramte i december 1999 med syv dræbte og op mod 1.000 danskere kvæstet.