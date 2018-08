»Den debat var meget bedre end at få Kronprinseparrets Kulturpris«

»Jeg gik egentlig rundt i London og lavede noget helt andet. Mit privatliv og mit arbejde skrider tit sammen, så jeg havde taget min 19-årige datter, min kæreste og 4-årige Teo med derover for at lave et projekt om kolonialisme og byudvikling. Det var hele menageriet, der var på tur. Vi manglede bare en hund med charmeklud. Og så pludselig skrev en af mine venner, at jeg hellere lige måtte tjekke Facebook«.

»Uden at jeg havde opdaget det, havde Gyda Heding postet et foto af mit værk "Dødsfald", som hun havde med til at købe som medlem af Københavns Kommunes Billedkunstudvalg. Det havde skabt vild debat. Jeg kunne godt se, at det var noget, jeg var nødt til at gå ind i. Så pludselig stod jeg på Oxford Street under to politihelikoptere, der holdt øje med byen under Trumps besøg, og talte med de danske medier«.

»Min moster sendte et foto af TV2News. Henover skærmen stod »Konceptkunst vækker debat«. Det var fint. Det må være første gang, at ordet »konceptkunst« blev brugt på News".

»Jeg er normalt ret følsom overfor al muligt shit, men jeg tog det faktisk ikke personligt. Min nysgerrighed var rettet mod at forstå dem, der var imod det. Det var interessant, at det især var folk fra venstrefløjen, der var så kritiske. Tænk, at det er dem, der er så konservative i deres kunstsyn«.

Konceptkunstneren fra København Jakob Jakobsen er en dansk billedkunstner og aktivist. Han har været medlem af kunstgruppen Koncern (sammen med Jørgen Michaelsen, Søren Andreasen og Jan Bäcklund), der eksisterede fra 1989 til 1993 og udgav tidsskriftet af sammen navn. Fra 1998 til 1999 havde Jakobsen udstillingstedet Info Centre i London sammen med Henriette Heise.



I 2001 stod han bag »Det Fri Universitet i København«. der blev beskrevet som et kunstnerdrevet initiativ engageret i at udvikle kritisk bevidsthed og poetisk sprog. »Vi arbejder med vidensformer som er flygtige, flydende, skizofrene, forsvindende svage, kompromisløst subjektive, uøkonomiske, antikapitalistiske, fremstillet i køkkenet, fremstillet i søvne eller opstået under en fælles udflugt - kollektivt«, som der stod på hjemmesiden.



Værket »Dødsfald« blev første gang udstillet i 2016. Det består af 20 A4-Ark, der alle begynder med et navn på en politiker efterfulgt af ordene »er død«. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

»Meget af den danske samtidskunst er del af en oplevelsesøkonomi, hvor det handler om at værket skal være så spektakulært som muligt. Som når Tal R laver et maleri på 12 meter eller Olafur Eliasson laver en bro i havnen. Jeg vil gerne lave demokratisk og ikke-eksklusiv kunst, der gør brug af nutidige medier. Noget, der er knyttet til hverdagen og som folk kan møde alle mulige steder. Kunst, der også lever udenfor de store institutioner. På den måde var det også interessant at så skrøbeligt et værk kunne skabe så store følelser. Hvis jeg havde lavet en bronzestatue af en diskoskaster, der skulle stå på Rådhuspladsen, kunne jeg bedre forstå, at folk reagerede«

»Kunst er også kommunikation. De 20 ark havde ikke betydet noget, hvis de lå hjemme i min skuffe. De eksisterer kun i relationen med dem, de møder. På den måde var den debat meget bedre end at få Kronprinseparrets Kulturpris«.

»Mange mennesker havde travlt med at sige, at »Dødsfald« kunne være lavet af en 10-årig. Det sagde jeg bare ja til. Det kunne det sådan set godt. Andre sagde, at jeg bare havde lavet værket for at provokere. Men det er jo lavet i 2011, så hvis det havde været min hensigt at provokere dengang, havde jeg været virkelig dårlig til det".

»Det, der undrede mig mest, var tavsheden fra kunstmiljøet. Måske skyldes det en form for snobberi overfor, at det pludselig er Ekstra-Bladet og B.T., der skriver om kunst. Så holder man sig udenfor. Jeg ved det ikke, men jeg må konstatere, at jeg stort set var alene om at forsvare værket sammen med Michael Thouber, der endte med at udstille det på Charlottenborg«.

"Mange mennesker havde travlt med at sige, at »Dødsfald« kunne være lavet af en 10-årig. Det sagde jeg bare ja til. Det kunne det sådan set godt"

»Når kunst skaber stor debat, handler det næsten altid om dyr, der bliver krænket. Men her handlede det hverken om grise eller fisk eller hundehvalpe. Her var det folk med magt, der føler sig trådt over tæerne. På den måde blev det nærmest de omvendte Muhammed-tegninger, jeg havde lavet. Muhammedtegningerne var en bevidst krænkelse af et mindretal. Men her var det eliten, der blev krænket. Og det ender jo med at udstille det politiske skuespil, at det er dem, der reagerer«.

»Jeg fortryder absolut ikke, at jeg har lavet »Dødsfald«. Hele debatten er jo endt med at være en del af værket, som jeg stadig forsøger at forstå. Jeg hørte siden hen, at Berlingskes praktikanter havde brugt ideen til nogle opslag, de hang op på avisen, da praktikanterne havde sidste arbejdsdag. Jeg har set folk, der har printet værket ud og hængt op på et plankeværk. Det har fået sit helt eget liv. En bronceskulptur kan være overvældende, men som publikum er der ikke så meget, du kan gøre. Du ser den, men hele oplevelsen er givet op forhånd. »Dødsfald« har stadig sin egen kritiske energi. Med tiden håber jeg da, at »Lars Løkke Rasmussen er død« bliver en del af folkloren«.