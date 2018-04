Den dag David Byrne vendte tilbage

Den er købt for længst, Roskilde-billetten. Men kun til om fredagen. Og når jeg ser ud ad vinduet med sne og slud i april, glæder jeg mig endnu mere til at stå en lun sommeraften, for selvfølgelig bliver den lun, og opleve David Byrne, når han giver koncert på Roskilde Festival.

Dengang i midten af 80erne var jeg kæmpefan af David Byrne og Talking Heads. Især var jeg vild med »Stop Making Sense« og David Byrnes »oversize«-jakkesæt. Og ikke bare med pladen, men også med koncertfilmen af samme navn, som blev indspillet over tre dages koncerter i Hollywood’s Pantages Theater i Los Angeles i december 1983. Herhjemme blev filmen vist på Klaptræet på Kultorvet.

Pladecoveret og filmplakaten til »Stop Making Sense« kaster mig øjeblikkeligt tilbage i tiden. Jeg husker, hvordan midt-80erne var. Hvor jeg selv var og hvilke mennesker, jeg var sammen med dengang. Jeg husker 80er-tøjet med leopardgamacher og alle Aarhus-cafeerne: Café Paradis, Drudenfuss, Casablanca, Kindrødt og Englen. Med »Stop Making Sense« som soundtrack. Og med plakaten klæbet op alle vegne i byen.

Indtil for et par år siden havde jeg egentlig glemt alt om Talking Heads og »Stop Making Sense«. Men en dag kom min ældste teenagesøn hjem på weekend fra Filmhøjskolen i Ebeltoft og fortalte ret begejstret om, at de indimellem begyndte dagens undervisning med at se en ældgammel musikvideo i den ene af højskolens biografer. En musikvideo med en ultratynd sanger med stirrende øjne, iført et giga-stort jakkesæt. Han vidste ikke, hvad sangeren hed, men nummeret kunne han godt lide:

»Psycho Killer ... Qu’est-ce que c’est ... Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-far ...«

Det var sådan, jeg nærmest fra den ene dag til anden begyndte at høre »Talking Heads« igen. Efter mere end 30 år på pause. Jeg bestilte »Stop Making Sense« på DVD og har set filmen flere gange. Og tænkt, at det var lidt sjovt, at det var min teenagesøn, der lige kom en tur hjem og introducerede manden og bandet, jeg næsten havde glemt. Jeg er langt fra sikker på, min søn har lyst til at høre David Byrne sammen med mig til sommer. Til gengæld er jeg ret sikker på, jeg vil møde en hel del gamle venner og bekendte fra dengang i 80erne, når 65-årige David Byrne går på scenen.