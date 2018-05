Den amerikanske forfatter og journalist Tom Wolfe er død

Den amerikanske forfatter og journalist Tom Wolfe døde mandag på et hospital på Manhattan, oplyser hans agent, Lynn Nesbit. Han var blevet indlagt på hospitalet med en infektion ifølge The Guardian.

Tom Wolfe skrev blandt andet romanen »Forfængelighedens bål« (1987) og non-fiktionsbogen »The Electric Kool-Aid Acid Test« (1968). Han var sammen med forfatterne Hunter S. Thompson, Truman Capote og Joan Didion kendt for den journalistiske genre new journalism, der både er subjektiv og litterær.

Tom Wolfe berørte mange emner inden for amerikansk populærkultur og skrev blandt andet om Hugh Hefner, groupier og astronauter.

Han blev født i Virginia i 1931 og begyndte sin karriere som journalist i Massachusetts og Washington, inden han slog sig ned i New York, hvor han blev boende resten af sit liv. Tom Wolfe var kendt for sin flamboyante stil og gik altid klædt i et hvidt jakkesæt.

»Tom var et unikt talent. Han var en ekstraordinært aktiv journalist, og hans unikke prosa blev understøttet af en solid research,« siger den amerikanske journalist Gay Talese, der var ven af Tom Wolfe og ligeledes en af pionererne inden for new journalism, ifølge Los Angeles Times.

Avisen har også talt med Jann Wenner, ligeledes en ven af Tom Wolfe og grundlægger af magasinet Rolling Stone.

»Tom havde et ekstraordinært skarpt øje og forpligtede sig til at fortælle sandheden. Han skrev ikke for at være ondskabsfuld. Han gik til sagens kerne og var åben og ærlig,« siger Jann Wenner.

Tom Wolfe efterlader sig sin hustru Sheila og deres børn Alexandra og Tommy.

Læs Berlingskes fødselsdagsportræt af Tom Wolfe her.