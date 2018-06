Deler du med andre? Så er du et godt menneske. Sælger du noget? Så er du en fæl kapitalist. Kapitalister sælger alt. Proletaren har kun sin arbejdskraft at sælge, påstod 200-års fødselaren Karl Marx, som spåede, at kapitalismen ville få en ende.

Og nu er deleøkonomien angiveligt ved at erobre verden. Alle kan tilsyneladende dele og sælge på samme tid via Uber, Airbnb osv. Regeringen har nedsat et Disruptionråd til at drøfte udviklingen. Men er Uber og Airbnb udtryk for, at alle kan være med til at dele? Eller er det grov udbytning, hvor kapitalister udnytter daglejere og underminerer huslejereguleringen?

Ida Auken er deleøkonomisk optimist: »Velkommen til 2030. Jeg ejer intet, jeg har intet privatliv, og tilværelsen har aldrig været bedre,« filosoferede hun i en klumme:

»I vores by betaler vi ikke husleje, fordi en anden person bruger vores frirum, når vi ikke selv har brug for det. Min stue bruges til forretningsmøder, når jeg ikke er der. Engang imellem laver jeg mad selv. Det er nemt – det nødvendige køkkenudstyr bliver leveret til min dør inden for få minutter. Da transporten blev gratis, holdt vi op med at have alle disse ting proppet ind i vores hjem. Hvorfor stoppe en pasta- eller en pandekage-maskine ind i vores skabe? Vi kan bare bestille dem, når vi har brug for dem.«

Men hvem ejer det hus, hvor Auken bor uden at betale husleje? Og hvorfor vil de lade Ida bo gratis, når udgifterne dækkes af dem, der anvender stuen til forretningsmøder? Og hvem skulle have en interesse i at udlåne deres husholdningsmaskiner til Ida, bare sådan? Og når nu transport er hurtig og omkostningsfri, hvorfor bor folk så overhovedet i byer?

Auken sammenblander to forskellige spørgsmål: Ejerskab og »transaktionsomkostninger«.

Afskaffelse af ejerskab forudsætter, at ressourcerne er uendelige og dermed gratis. Det bliver de aldrig. Derfor giver det mening, at nogen ejer og forvalter ressourcerne.

Til gengæld har hun ret i, at vi ændrer adfærd, når det bliver billigere at handle med hinanden, altså når transaktionsomkostningerne falder. Disse omkostninger afgør, hvordan vi tilrettelægger tilværelsen. Om vi bor i byer eller på landet. Ejer eller lejer. Bliver lønmodtagere eller selvstændige.

En ny slags kapitalisme breder sig, mikrokapitalisme. Lavere omkostninger ved at handle betyder, at almindelige mennesker kan stille deres kapital til rådighed. Alle bliver kapitalister. Nogle gange er vores kapital fysisk – f.eks. en bil eller et sommerhus. Andre gange er vores kapital human, et produkt af vore evner til f.eks. at undervise, lave mad eller rådgive.

Vi kan være langt mere end lønmodtagere. Det bliver kaldt deleøkonomi. Men når vi deler, gør vi det ikke i kristen forstand: gratis. Mikrokapitalisme giver os afkast af vores ressourcer. Det gør ikke vores aktivitet asocial, tværtimod, for markedet er en social proces, hvor vi gør noget sammen med andre.