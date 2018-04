De skrå brædder peger en smule opad

Stadig flere finder vej til Danmarks statsstøttede teatre:

Antallet af solgte billetter lå på 2.229.877 i sæson 2015/2016 og voksede til 2.491.090 i sæsonen efter.

Også antallet af producerede forestillinger på de samme teatre voksede i periodens løb fra 779 til i alt 825.

Tallene blev offentliggjort af Danmarks Statistik i sidste uge og modtages med begejstring af Teatrenes Interesseorganisation, TIO.

»De nye publikumstal siger mig, at der er dukket nye formater op, der tiltrækker nye publikumsgrupper, og at mantraet om publikumsudvikling og plads til eksperimenter er i gang med at folde sig ud,« siger formanden Dorthe Skøtt Bébe fra TIO.

»Teatrenes stræben efter, at enhver forestilling når sit rette publikum og ikke bare mange publikummer, er med til at skabe nysgerrige og inspirerede teaterpublikummer, der har lyst til at komme igen.«

Miljøet har ellers været tynget af frygt for et fald i danskernes interesse. Da kulturminister Mette Bock (LA) for bare en måned siden lagde op til debat om fremtidens scenekunst, var det på baggrund af rygter om manglende fremgang for de statsstøttede teatre.

»I en tid, hvor publikum strømmer til andre kulturinstitutioner som museer, koncerthuse og spillesteder, har de statsstøttede teatre ikke oplevet samme fremgang,« sagde kulturministeren ved den lejlighed.

»Størrelsen af det statsstøttede teaters publikum har i mange år ligget omkring to millioner. Den udfordring må vi forholde os til. Jeg så gerne, at flere fik glæde af scenekunsten.«

At rygtet om et fald kan manes i jorden, glæder også direktør Johanne Prahl fra formidlingsorganisationen Scenit.

»Teatrene byder på et nærvær og en autenticitet, som mange længes efter i den digitale tidsalder – og det tager publikum til sig,« siger hun.

»Teatrenes flotte besøgstal viser også, at teater er for alle, og at tidligere tiders fordomme om den grånende teatergænger gøres til skamme. Når vi analyserer billetsalget hos de teatre, der er tilknyttet Teaterbilletter-samarbejdet, kan vi se, at billetkøberne har en rigtigt fin aldersspredning, hvor alle aldre er repræsenteret.«

Statistikken giver i virkeligheden et broget billede af situationen på de statsstøttede teatre, forklarer teaterekspert og lektor på Københavns Universitet Stig Jarl.

»Tendensen for tiden er et nogenlunde stabilt antal solgte billetter,« siger Stig Jarl.

»Det samlede tal gik rigtignok op fra forrige til sidste år. Men hvis man sammenligner stigningen med antallet af produktioner, sælges der faktisk færre billetter per forestilling,« siger han.

Når man alligevel ser en vækst, skyldes den ifølge Stig Jarl egsnteatrenes store succes. Egnsteatrene langer faktisk flere billetter over disken end Det Kongelige Teater.

Selv om det sjællandsk orienterede Teaterbilletter-samarbejde kan glæde sig over gode takter i spredningen på alder, gælder udviklingen heller ikke alle steder. Antallet af børn og unge i teatret er faktisk faldet en smule fra 29 til 27 procent på landsplan.

»Man ser kort sagt en lille stagnation hen over samtlige teatre i landet,« siger Stig Jarl. »Men egnsteatrene og de små hovedstadsteatre er en succes«.