De kan løbe med titlen som årets komikere

København. Et satireprogram, der behandler nyheder, et ambitiøst onemanshow, en populær radioduo, der er rykket ud på den store scene, en fremragende debut og et elsket hold af skuespillere, der har bjergtaget publikum i Tivoli.

Fem forskellige komik-konstellationer har i år muligheden for at vinde prisen som årets sjoveste, når TV2 Zulu blænder op for det årlige Zulu Comedy Galla, hvor der uddeles priser til dem, der har gjort sig særligt bemærket.

Jonatan Spang er således nomineret for sit satireprogram, "Tæt på sandheden med Jonatan Spang", og Christian Fuhlendorff er nomineret for onemanshowet "Går over i historien I", mens Frederik Cilius og Rasmus Bruun har muligheden for at vinde for deres show, "Det skide show", og for deres radioprogram "Den korte weekendavis".

Nikolaj Stokholm kan tage prisen for sit allerførste onemanshow, "Mit liv som Nikolaj Stokholm", og Rytteriet kan vinde for deres Live i Tivoli-show.

Sidste år var det Frederik Cilius og Rasmus Bruun, der modtog prisen for blandt andet deres karakter Kirsten Birgit, der underholdt lyttere i "Den korte radioavis".

Det er seerne, der bestemmer, hvem prisen som årets komiker skal gå til. Afstemningen foregår på zulucomedyfestival.dk.

Vinderen bliver kåret til Zulu Comedy Galla 2018, der afholdes 30. august i Operaen på Holmen i København, og som sendes 9. september på TV2 Zulu og TV2 Play.

/ritzau/