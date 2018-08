Dansktoppens nye drenge: Vi har genfundet glæden ved musik

Skanderborg. De har hver især en karriere bag sig, der har gjort dem til velkendte ansigter og navne i den danske musikbranche, men hits, certificeringer og den succes, der følger med, er ikke lig med lykke.

For de fire medlemmer i Humørekspressen, der har taget dansktoppen og fans med storm med numre som "Godter på vej" og "Så er der mål", har det været som at trykke på en genstartsknap at danne bandet.

- For mig har det været en måde at grounde mig selv på og lige finde ud af, hvad musik egentlig er for mig. Jeg var et sted, hvor jeg havde haft en masse succes og ligesom var begyndt at måle succesen i lyttertal og guld- og platinplader, fortæller Pharfar.

I bandet har musikeren, der tidligere har hittet både som solist og med gruppen Bikstok Røgsystem, fundet tilbage til det, der oprindeligt kickstartede hans kærlighed til musikken.

- Det har været rart at komme ned på jorden igen og tænke over, hvorfor jeg egentlig laver det, jeg laver. For mig var det noget med venskab og at være i et band, hvor man er der for hinanden og har det skideskægt sammen, siger han.

Han bliver bakket op af Peter Lützen, der er kendt fra gruppen Panamah, som blandt andet har hittet med numre som "Dj blues" og "Børn af natten".

- Det føles lidt som at være højt betalt fodboldspiller, der pludselig står nede i gården sammen med rødderne og bare kan være sindssygt glad for at spille fodbold, selv om der ikke er nogen, der kigger, siger han.

Der er dog nogen, der kigger. Humørekspressen har i den grad tiltrukket sig opmærksomhed, efter at Peter Lützen, Pharfar, Chapper og Klumben sidste år debuterede med deres nye band i dansktoppen.

Her er de blevet budt overordentligt varmt velkommen.

- Folk har virkelig taget imod os med åbne arme, de har været så flinke. Vi har jo også spillet til Dansktop Prisen og oven i købet selv vundet en pris, fortæller Chapper og fortsætter:

- Og vi har mødt alle de store stjerner som Keld og Hilda Heick og Dario Campeotto, og de har alle sammen lykønsket os. Jeg troede, vi også ville møde nogle albuer, men det har der slet ikke været, kun flinke mennesker, siger han.

Også fankulturen er anderledes, når man spiller i et dansktop-band. Det kan de fire musikere tydeligt mærke.

- De unge har i dag en tendens til at følge et nummer i stedet for en kunstner, det handler om, hvad der lige hitter denne her måned.

- Men her er der fans, der er interesserede i, hvad vi laver, de lytter til mere end ét nummer, og de kommer gerne flere gange, når vi spiller. Det, synes jeg, er rart at opleve, siger Pharfar.

Han føler, at Humørekspressen er noget, han kan vokse med.

- Jeg vil hellere have 200 fans, der følger os i tykt og tyndt end 20.000 fans, der bare hører et enkelt nummer. Ved hver koncert får vi måske lige et par nye fans, så vi bygger stille og roligt op, og det er en rigtig god fornemmelse, siger den 44-årige kunstner.

/ritzau/