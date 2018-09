Danskers »respektløse« foto i tempel får populært turistmål til at skærpe regler

Vestlige turisters opførsel og trang til selfies på hellige steder har bragt lokale politikere på den indonesiske ø Bali i så meget oprør, at der nu er stillet forslag i øens parlament om at skærpe reglerne.

Ifølge det balinesiske nyhedssite Coconuts News var det angiveligt en dansk turist, der fotograferede sig selv siddende på en trone i Puhur Lutur Batukaru-templet, som har fået myndighederne til at reagere.

»Denne forordning skal være en del af af ​​regeringens bestræbelser på at beskytte templerne. Templets hellighed i Bali skal respekteres, fordi dette er i pagt med balinesisk ånd og kultur,« sagde Balis viceguvernør, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, mandag i byen Denpasar.

Det overvejende hinduistiske Bali er kendt som »øen med de 1000 templer«, og besøgende turisters opførsel vækkeer jævnligt debat i lokale medier. Det har fået viceguvernør Cok Ace til at foreslå, at øen skal have en strategi for at forbedre turisternes adfærd.

Ifølge Coconuts News var det et viralt foto af en turist, der »angiveligt« skulle være fra Danmark, siddende på en såkaldt plinggih-padmasana-trone ved Puhur Lutur Batukaru-templet i Tabanan. Helligdommene må ikke besiddes af mennesker, da de ifølge traditionen skal stå tomme, så hinduistiske guddomme kan finde hvile der.

Den danske turist er ikke identificeret ved navn af de indonesiske medier, men på Coconuts News' facebookside skriver en engelsk beboer på Bali, Morgan Fairchild, at danskeren ifølge andre lokale medier angiveligt skulle være vendt tilbage til templet og undskyldt og deltaget i en efterfølgende ceremoni.

»Få turister er klar over, hvor stor en betydning religion har for indonesere. Til turistens forsvar er det til gengæld ikke særligt tydeligt angivet med skilte ved templerne, hvad man må og ikke må. Men han gjorde det rigtige, da han vendte tilbage og undskyldte,« skriver Morgan Fairchild til Berlingske og påpeger, at der er en fortløbende politisk debat på Bali om, hvordan man maksimerer turistindtægterne, uden at det skader den lokale kultur.

De særlige tron-helligdomme bliver ofte brugt til fotos af turister, der ikke ved bedre. Tidligere på året filmede en spansk blogger sig i en tilsvarende trone og blev udskældt af lokale. Endnu værre var det dog, da en sparsomt påklædt udlænding blev fotograferet i yogaposition foran indgangen til en hindutempel, og efterfølgende blev lovet tæsk, da hun lagde billedet på Facebook.

Blasfemi er en strafbar forbrydelse i Indonesien.