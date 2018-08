Danske tegninger fra domstolen, der dømte topnazisterne, er købt af Det Kgl. Bibliotek

Det Kgl. Bibliotek har på en auktion erhvervet tegneren Hans Bendix’ (1898-1984) portræt- og reportagetegninger fra den historiske Nürnbergproces 1945-49, som de allierede førte mod Nazi-Tysklands ledere efter Anden Verdenskrig. Med sin præcise streg indfangede Bendix topnazisterne.

Tegner Hans Bendix og frue.

Bendix' antinazistiske tegninger

Hans Bendix tilhørte selv den kulturradikale og socialdemokratiske bevægelse i Danmark. Han havde siden 1922 tegnet for avisen Social-Demokraten, hvor han både lavede politisk satire og bl.a. teatertegninger. Han tegnede desuden for det satiriske blad Blæksprutten og det politiske venstrefløjsmagasin Kritisk Revy.

Hans skarpe politiske tegninger om bl.a. nazisme fik allerede konsekvenser i 1935, da han tegnede til en publikation for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, der medførte en debat i Rigsdagen. Tyskerne havde nemlig besværet sig, og Venstre og de konservative var bekymrede over de skader, som tegningerne kunne medføre for den danske eksport til Tyskland.

Propagandaminster Alfred Rosenberg i Hans Bendix' streg.

Det var særlig i de antinazistiske tidsskrifter Aandehullet og Kulturkampen senere i 1930erne, at Hans Bendix udfoldede sin satire over tidens fascisme og nazisme. Det gav ham store problemer, og han måtte stå skoleret i Statsministeriet for sine tegninger, fordi censuren var skrap, og myndighederne ikke ønskede at udfordre Nazi-Tyskland. Fordi Hans Bendix også havde jødiske rødder, var han i højeste grad i fare, da besættelsen kom, og han valgte klogt at emigrere til USA i 1940.

Reportage fra Nürnberg

Det Kgl. Bibliotek har netop på auktion erhvervet tegneren Hans Bendix' enestående samling af portræt- og reportage-tegninger fra den historiske Nürnbergproces 1945-49, som De Allierede førte mod Nazi-Tysklands ledere efter Anden Verdenskrig. Her er det politiker og vicekansler Franz von Papen.

Da de store naziprocesser startede i Nürnberg i 1945, blev Hans Bendix sendt af sted for at lave reportagetegninger og portrætter af de førende nazister. Der var blot fire krediterede pressefolk fra Norden til stede ved processen i Nürnberg, og Bendix tegnede folk som luftfartsminister Hermann Göring, politiker og vicekansler Franz von Papen, admiral Karl Dönitz, propagandaminister Alfred Rosenberg, ungdomsfører og gauleiter Baldur von Schirach, udenrigsminister Joachim von Ribbentrop og redaktøren af det antisemitiske blad Der Stürmer, Julius Streicher.

Da Hans Bendix i 1940 drog til USA, tog han sin familie med, men efterlod sin datter Eva Bendix i Danmark. Hun har senere skrevet erindringsbogen »Man siger tak. En bog om en pige og hendes far« (2003). I erindringsbogen fortæller Eva Bendix, at nazisterne efter besættelsen i maj 1940 bankede på familiens dør og gennemrodede hjemmet for at finde tegninger. Men de fandt ingen, fordi Hans og Eva Bendix to aftener forinden var gået i kælderen for at brænde tegningerne i fyret.

Fra 1950 til sin død tegnede Hans Bendix for Politiken, og han var kendt i det københavnske miljø for sine tegninger, elegance og levende erindringer, som han bl.a. berettede om til radioen.

De nu erhvervede tegninger var udstillet på Kunstnersammenslutningen Grønningen i 1949, men kom så i privateje. Det Kgl. Biblotek købte de ti tegninger til en hammerslagspris på 9.600 på Lauritz.com i juli, 3.600 kr. over vurderingen.