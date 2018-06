Dansk thrillerbrag solgt til hele verden: »Stort set samtlige filmmarkeder har købt rettighederne«

Allerede inden premieren har succesen regnet ned over den danske spillefilm "Den skyldige".

Filmen, der har Jakob Cedergren i hovedrollen, er blevet belønnet med fem priser ved internationale filmfestivaler, og nu annoncerer salgsselskabet TrustNordisk, at filmen er solgt til 90 lande.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

- Stort set samtlige filmmarkeder i hele verden har købt rettighederne til at distribuere filmen.

- Det inkluderer alle de største filmlande i verden - fra USA, Kina, Brasilien til England, Italien, Frankrig, Spanien og Tyskland, lyder det i pressemeddelelsen.

"Den skyldige" beskrives som en psykologisk thriller, der følger politibetjenten Asger Holm, som har vagt på alarmcentralen.

Her besvarer han et 112-opkald fra en kidnappet kvinde, og med telefonen som sit eneste våben kæmper han en kamp mod tiden for at redde kvinden.

Filmen foregår i realtid i løbet af en nat, hvor Jakob Cedergren i rollen som Asger Holm er det centrale omdrejningspunkt.

"Den skyldige" adskiller sig ved udelukkende at være filmet på alarmcentralen, hvorved seerne kun hører dramaet udspille sig gennem telefonrøret.

Filmen vandt publikumsprisen i den internationale spillefilmskonkurrence på den anerkendte, amerikanske filmfestival Sundance i januar og er indtil videre blevet vist på 15 filmfestivaler verden over.

Det er svenske Gustav Möller, som er uddannet fra Den Danske Filmskole, der har instrueret den psykologiske thriller, og det er hans spillefilmsdebut.

Også lande som Andorra, Peru og Cameroun har købt rettighederne til filmen.

"Den skyldige" får dansk premiere den 14. juni.

/ritzau/