Dansk stjernepar skal giftes

Den danske hitmager Christopher har været på knæ.

Det afslører hans kæreste, modellen Cecilie Haugaard, på det sociale medie Instagram.

»I går var den bedste aften i mit liv. Det største 'ja', jeg nogensinde har sagt,« skriver hun til et billede af sig selv og den danske popmusiker.

I billedteksten har den danske model tilføjet en række emojis, herunder en ring, og på billedet ses hun ligeledes med en stor ring.

De to mødte hinanden på Spot Festival i maj 2014, og for nylig fortalte Cecilie Haugaard på den røde løber til Elle Style Awards, at hun er sikker på, at Christopher er den rette for hende.

»'Jeg er sammen med den mand, jeg gerne vil være sammen med resten af livet. Hundrede procent,« sagde hun dengang ifølge B.T.

Christopher har tidligere fortalt til magasinet Eurowoman, at han mødte den danske model gennem sin manager Thomas. Der var kemi fra første øjeblik, og de to er siden flyttet sammen.

/ritzau/