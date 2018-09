Dansk skuespiller generobrer rolle fra Bond-stjerne

Det var Pierce Brosnan, der spillede forretningsmanden Philip i Susanne Biers publikumssucces "Den skaldede frisør" fra 2012.

Men når den romantiske komedie opsættes som musical i 2020, bliver det ikke den kendte Bond-skuespiller, der indtager rollen, men derimod danske Niels Olsen.

»Faktisk læste jeg også manuskriptet, dengang filmen skulle laves, for oprindeligt skulle det have været en dansk film, hvor jeg skulle have spillet den rolle,« fortæller den 58-årige skuespiller på et pressemøde i den italienske kystby Sorrento syd for Napoli, hvor musicalen blev præsenteret onsdag.

»Det blev ved med at blive skubbet, og så skulle jeg lave 'Ørkenens sønner'. Samtidig kom der pludselig mange flere internationale penge i filmen, og så skulle de jo have et stort internationalt navn. Jeg kunne heller ikke, og så måtte de finde en anden som Philip, og det blev så Pierce Brosnan.«

Om halvandet år får filmen nyt liv som musical, og med den danske skuespillers generobring af rollen bliver Philip også en dansk forretningsmand og ikke en britisk, som da Pierce Brosnan spillede den.

»Det var jeg faktisk lidt nervøs for, fordi jeg tænkte, at hvis jeg spillede rollen på engelsk, skulle jeg på et års kursus for at være troværdigt flydende på sproget.«

»Heldigvis bliver det på dansk, og det tror jeg også, at en stor del af publikum vil være glade for,« griner Niels Olsen.

Den rutinerede skuespiller er blandt Susanne Biers foretrukne navne, og de to har arbejdet sammen adskillige gange - lige fra »Elsker dig for evigt« og »Brødre« til gennembrudsbaskeren »Den eneste ene«, som næste år har 20-års jubilæum.

Men duoen går faktisk længere tilbage end det.

Susanne Bier instruerede Niels Olsen og Kirsten Lehfeldt i rollerne som Minna og Gunnar i fiskebranchens reklamer med sloganet »Det' ikk' så ringe endda« i 1997.

»Jeg har været med hos hende mange gange. I sin tankegang og måde giver hun stor plads til skuespillerne og lytter meget til, hvad de gør, og samtidig har hun den her helt fantastiske fornemmelse for, om tingene fungerer eller ikke fungerer.«

»Mange af de historier, hun har lavet, er både enormt tragiske og enormt morsomme. Den balance, som giver komedier dybde, er hun afsindigt dygtig til at styre,« siger Niels Olsen.

Han peger på, at rollen også har sine udfordringer.

»Den største udfordring er at forløse den, så det bliver fantastisk, så folk tænker: 'Det var sgu alligevel godt, at det blev Niels Olsen og ikke Pierce Brosnan, der spillede den',« griner Niels Olsen.

»Den skaldede frisør« får verdenspremiere den 5. marts 2020 i København. Fra den 24. april 2020 spiller musicalen i Aarhus.

Manuskriptet har Susanne Bier skrevet sammen med Anders Thomas Jensen, mens det er Thomas Helmig, der står for musikken.

På rollelisten er også Maria Lucia, Bodil Jørgensen, Silas Holst, Xenia Lach-Nielsen og Benjamin Boe Rasmussen.

/ritzau/