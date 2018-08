Dansk skuespiller er blevet far: Sønnen født en måned for tidligt

Der er fart på i øjeblikket for den danske skuespiller Johannes Lassen.

I juni kunne han gå på scenen i Monte Carlo for at modtage Den Gyldne Nymfe for bedste mandlige hovedrolle for sin rolle i "Gidseltagningen", og nu kan han også kalde sig for far.

Den 17. august kom Johannes Lassens søn til verden - fire uger før tid. Det afslører han på Instagram, og til ugebladet Her & Nu fortæller han, at sønnen har det godt.

- Han var for nysgerrig på livet og kom en måned før tid, så vi har ikke et navn til ham endnu. Han vejede 2900 gram og var 52 cm lang. Og ud over det, helt perfekt, siger han til ugebladet.

Johannes Lassen nyder at være far.

- Det er svært at sætte ord på følelsen. Men det er uden sammenligning det største og smukkeste, jeg har oplevet i mit liv, og vi er meget forelskede i ham, siger han til Her & Nu.

Sønnen har Johannes Lassen med sin forlovede, Miriam Kidde Christensen. De to blev forlovet i august 2017, da Johannes Lassen gik på knæ for sin udkårne.

Johannes Lassen er i øjeblikket i gang med den nye sæson af "Gidseltagningen".

Se Johannes Lassens Instagram-billede her: https://www.instagram.com/p/Bm3753aAxL7/?hl=en&taken-by=johanneslassen

/ritzau/